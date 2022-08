Pe 15 august

Primăria Adâncata va organiza, pe 15 august, de ziua comunei, o nouă ediție a festivalului „Satule de sub pădure”. Primarul Viorel Cucu a declarat că îl bucură faptul că după doi ani de restricții impuse de pandemia de coronavirus, locuitorii din Adâncata se vor putea bucura din nou de un spectacol oferit de primărie de ziua comunei. „Ne pregătim pentru ziua de 15 august, când vom avea ziua comunei. Anul trecut nu am avut decât sărbătorirea cuplurilor de aur și premierea copiilor olimpici, totul fiind organizat într-un format restrâns având în vedere restricțiile existente la acea dată. Acum însă, vom avea un spectacol folcloric pe stadionul din comună. După ani de muncă, după doi ani în care nu am reușit să ne întâlnim cât de cât, ne bucură faptul că putem să organizăm din nou acest spectacol. Și ne așteptăm la o prezenţă extrem de numeroasă, având în vedere că luna aceasta se întorc acasă un număr foarte mare de locuitori ai comunei care sunt plecați în străinătate. Va fi o zi dedicată tuturor celor care vin acasă și care se vor putea întâlni cu prietenii și cu rudele”, a precizat Viorel Cucu.

El a spus că în cadrul ediției de anul acesta a festivalului „Satule de sub pădure” vor fi premiate cuplurile care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, precum și elevii din comună care au obținut rezultate deosebite. Viorel Cucu a adăugat că după aceste momente va începe un spectacol folcloric la care vor participa numeroși interpreți din Adâncata, tinere talente din comună, dar și interpreți și formații de renume din Bucovina. Evenimentele organizate de ziua comunei Adâncata vor începe în jurul orei 15:30. Spectacolul va fi susținut de Gabriel Cîrcu, Alexandra Răstoacă, Ioana Stamate, Robert Străchinar, Ștefania Țurcanu, Sebastian Galan, Dana Dăncilă, Doina și Ciprian Petroaie, Lavinia Chirilă, Călin Brăteanu, Ansamblul „Străjerii Pojorâtei”, Sorin Filip și Laura Haidău, invitații speciali fiind Ansamblul Arcanul USV și formația Rekord.