Părerea lui Dan

E celebră butada care spune că e preferabil cu un deștept la pierdere decât cu un prost la câștig! În crizele actuale (energetică, alimentară, de securitate, diplomatică etc.) este absolut necesară interzicerea proștilor în funcții de decizie la toate nivelurile, dar mai ales la vârf! Efectele negative ale crizelor pot fi atenuate de decidenți calificați, deștepți și implicați! Câți avem din această categorie, judecați și D-voastră!

În condițiile în care proștii în funcție de decizie sunt și harnici, dezastrul e asigurat! Proștii care „dorm în papuci” întârzie deciziile (măsurile) și se pierd toate ocaziile, pentru că „pas cu pas” e mai valabil în golf!

Mă veți întreba cine decide dacă un aspirant la „butoane” este prost sau nu! Nu am răspuns și dacă aș vrea să numesc persoane cu asemenea abilități aș fi încurcat! Este cert că orice prost este numit de altul ca el care îl coordonează și îi trasează sarcini (de partid?), urmând să nu facă alte prostii decât cele cuprinse în „programul de măsuri”!

În toată introducerea m-am referit la proști administratori și nu vă gândiți că am calificarea unui psiholog să analizez sub alte aspecte! Vreau să enumăr câteva acțiuni în care proștii (administratori!?) au acționat clar în detrimentul României și au acționat în favoarea Vestului, Estului sau a nimănui! Au făcut prostii crezând (și cred!) că vor fi apreciați de Bruxelles, Washington, Berlin, Paris etc.! Sau Moscova??

Aș începe cu anularea proiectelor public-private pentru construcția autostrăzii Comarnic-Brașov și Iași-Târgu Neamț. Negocierile erau avansate (semnat contract!) în primul caz și în faza de licitație în al doilea! Finanțatorii ar fi recuperat investiția prin taxa pe autostradă, ar fi făcut mentenanța și la final nu ar fi plecat cu investiția în spate! Gurile rele vorbesc de lipsa „para-ndărătului”! Personal nu am găsit altă explicație! Oi fi limitat!

O altă prostie cu P este renunțarea la construcția Reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă, lucru de care actualul ministru-catastrofă de la Energie era foarte mândru! Și eram pe final cu aceste negocieri, iar plata s-ar fi făcut din vânzarea de energie (parțial) până la acoperirea investiției! Ticăloșia cu „frica de China” nu ține! Firma chineză deține sistemul CANDU, după care au fost construite primele două reactoare. Au cumpărat firma canadiană!

Un alt domeniu în care proștii (administratori!?) s-au manifestat plenar este întreruperea construcției canalului Siret - Bărăgan, care ar fi irigat 700.000 ha! Acea suprafață a fost „arsă” în 2020! În PNRR, nici un cent pentru irigații (numai consultanțe hoțești) sub motivul că UE nu acceptă! Neadevărat! Ce poate fi mai „verde” decât un câmp irigat! Iar pe „verde” se alocă cele mai mari sume prin PNRR!

Toată lumea știe că transportul pe apă este cel mai eficient, dar proștii noștri (administratori) nu au aflat! Amenajarea Dunării pe coridorul Dunăre – Main - Rin pentru a prelua mărfuri din Asia ajuns din Georgia la Constanța (Drumul Mătăsii!) ar scurta transportul cu 15 zile! Imens pentru Europa și superprofit pentru țările riverane! În România este cel mai lung parcurs al Dunării! Canalul București-Dunăre s-ar încadra perfect în această rețea fluvială! Dar a fost abandonat prostește!

Ar mai fi multe domenii în care proștii (administratori) au excelat! Să-i mai ținem în funcții acum? Categoric NIET!!

Dan Strutinschi

P.S. Vă interesează și proștii (administratori, of course) de pe meleaguri sucevene? Dacă solicitați, e OK