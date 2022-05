Miercuri, 11 Mai 2022 (14:09:38)

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava derulează activități interculturale în cadrul parteneriatului școlar european Erasmus+ K2 „Juliet - Women Open to Modern European Nations”, alături de școlile europene Lycee „Jean Bart” - Franța, Hankoniemen Yläaste Finlanda, Scuola Secondaria di 1 grado „Pavoncelli” Italia, Agrupamento de Escolas Portugalia și College „Boris Vian” din Franța.

În Cerignola (Italia), la Scuola Secondaria di Primo grado „Giuseppe Pavoncelli”, s-a desfășurat, în luna decembrie a anului 2021, prima reuniune transnațională a coordonatorilor de proiect, unde au participat coordonatoarea proiectului, prof. dr. Petronela Munteanu, alături de prof. inspector școlar arte, Loredana Ceică.

Ulterior, în perioada 1-7 martie 2022, a avut loc a doua mobilitate de proiect, în Franța, la școala coordonatoare, Lycée „Jean Bart” din Dunkerque, la care au participat opt elevi, însoțiți de doi profesori ai Colegiului de Artă Suceava. Ambele mobilități, amânate anul școlar trecut din cauza pandemiei, i-au reunit pe profesorii finlandezi, români, italieni, francezi, portughezi.

În săptămâna 1-6 mai 2022, schimbul de experiențe și practici pedagogice a fost continuat la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, cu activități inedite, creative, originale, adaptate profilului elevilor școlii organizatoare.

Reunite sub titlul „Women's Human Rights and Gender Equality”, activitățile de proiect au abordat, într-o manieră originală, prin workshopuri interdisciplinare, teme precum „Place of Women in Arts”, „Contemporary Heroines”, „Once upon a time, modern reinterpretations”, „Evolution of women's clothing”, „Fashion Show”, excursii tematice vizând descoperirea patrimoniului cultural local, crearea unui imn al proiectului, un flash-mob.

Rezultatele activităților au fost evidențiate prin miniexpoziții tematice, afișe, filmulețe, activități artistice și educative și au vizat promovarea și valorizarea diversității culturale, orientarea demersului didactic spre o educație complexă, formală și informală, acceptare, toleranță, cooperare, solidaritate.

„Activitățile au culminat cu un concert de excepție intitulat <Ars longa, vita brevis>, care a demonstrat încă o dată că muzica, arta <in extenso>, metamorfozează, transfigurează, indiferent de orizontul cultural, de gusturile estetice ale fiecăruia”, a spus prof. dr. Petronela Munteanu.

Concertul a fost organizat de profesorii de muzică ai Colegiului de Artă și a avut ca invitați elevii și profesorii francezi și români din grupul țintă al proiectului, părinți, membri ai comunității locale, reprezentanți ai partenerilor instituționali: Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Palatul Copiilor Suceava, Centrul de Reușită Universitară din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret (reprezentată la eveniment de către directorul Daniel Nicolae Davidel).

Activitățile din proiect, ne-a explicat inspectorul școlar Loredana Ceică, s-au derulat cu sprijinul partenerilor instituționali, unul din cei mai activi susținători ai activităților francofone derulate în cadrul proiectului fiind Alianța Franceză din Suceava, reprezentată la eveniment de către prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu.

Coordonatoarea proiectului, prof. dr. Petronela Munteanu, subliniază faptul că succesul și impactul extraordinar pe care l-au avut activitățile de proiect se datorează coeziunii echipei profesorilor colegiului sucevean, talentului și dăruirii acestora, cooperării părinților, susținerii și implicării conducerii Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava.