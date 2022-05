Miercuri, 11 Mai 2022 (12:22:55)

Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava a găzduit, în perioada 1-6 mai 2022, cea de a treia activitate de învățare în cadrul proiectului Erasmus+ KA229 intitulat „Unique National and European Symbols of our Culture and Originality” (UNESCO). Parteneriatul este derulat împreună cu alte 5 școli din țări europene cu un bogat patrimoniu UNESCO: Turističko Ugostiteljska Skola (Tourism and catering school) Split, Croația, Istituto d'Istruzione Superiore Francesco Ferrara Mazara del Vallo, Italia, 1o Geniko Lykeio Artemidos Artemis, Grecia, Cemberlitas Anadolu Lisesi Istanbul, Turcia, Instituto de Enseñanza Secundaria Los Cardones Granadilla de Abona, Spania.

Timp de o săptămână, 34 de elevi și 18 profesori din școlile partenere au fost implicați într-o serie de activităţi de învăţare/predare/formare care au avut ca temă centrală „Representative list of the Intangible Cultural heritage”.

Coordonatoarea proiectului, prof. Florentina Elena Sfichi, a spus că activitățile s-au concentrat pe aprofundarea informațiilor legate de patrimoniul cultural imaterial care este un factor important în menţinerea diversităţii culturale, concentrându-se pe tradițiile pe care fiecare popor le păstrează în viață. Elevii au avut şansa de a-și dezvolta competenţele de limbă engleză, competențele sociale și culturale ilustrând elemente reprezentative ale patrimoniului intangibil UNESCO, participând la workshopuri educative și lecții utilizând webquesturile cu tema „UNESCO and Intangible Cultural Heritage”, la vizite culturale educaționale: Codrii Seculari Slătioara (cea mai veche pădure virgină de rășinoase din Europa), Mănăstirea Voroneț (Capela Sixtină a Estului), Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, toate obiectivele fiind înscrise în patrimoniul mondial UNESCO. Ospitalitatea, interacțiunea în comunitate, dialogul intercultural, creativitatea au fost evidențiate de elevii din cele 6 țări, care au participat la o sesiune de gătit preparate din dieta mediteraneeană, dietă înscrisă în lista patrimoniului cultural mondial imaterial.

Postarea de fotografii și povești virtuale pe rețelele sociale: #erasmusplusunesco și pe site-ul proiectului http://unesco-erasmus.com/, conceperea celei de a treia secțiuni a jocului online Google, folosirea instrumentelor Microsoft și web 2.0 și a jocului Google într-un mod intercultural au crescut calitatea și cantitatea procesului de învățare, au stimulat succesul școlar al elevilor, au îmbunătățit nivelul de limba engleză și vocabularul specific legat de moștenirea naturală și culturală.

„Participând la toate activitățile, intrând în contact cu diferite culturi, elevii au devenit receptivi la moștenirea europeană, au devenit mai sensibili la sensul culturii europene, mai conștienți din punct de vedere cultural și dispuși să protejeze în mod conștient patrimoniul european. Întâlnirea a fost un real prilej de formare culturală, schimb de experienţă şi exersare a competenţelor lingvistice și digitale pentru elevii şi cadrele didactice participante”, a completat prof. Florentina Elena Sfichi.