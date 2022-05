Marţi, 3 Mai 2022 (15:10:21)

Un tânăr care, la numai 20 de ani, a fost protagonistul unei urmăriri fără precedent cu poliția după el a scăpat de pedeapsa de 1 an și 5 luni de închisoare stabilită inițial de Judecătoria Suceava. Curtea de Apel Suceava a admis apelul lui Emanuel Costel Hanganu și a decis ca pedeapsa de 1 an și 5 luni să fie suspendată sub supraveghere. Inculpatului i s-a impus un termen de încercare mare, de 3 ani de zile, în care nu are voie să mai comită vreo infracțiune. Inculpatul are impuse și mai multe obligații, printre care și cea de a presta 80 de zile de muncă în folosul comunității.

Tânărul mai are de plătit și daune morale de câte 3.000 de lei polițiștilor care au fost ultragiați, dar și 2.980 de lei cu titlu de daune materiale către Inspectoratul de Poliție al Județului Suceava.

Emanuel Costel Hanganu a fost trimis în judecată după ce în toamna anului 2020 a gonit la volanul unui BMW de la Dărmănești la Suceava, apoi de la Suceava la Fălticeni și retur, după care a luat-o spre Adâncata, rulând circa 70 de kilometri până a fost prins. Tânărul s-a izbit cu BMW-ul în autospeciala de poliție, reușind inițial să scape de urmăritori.

El a fost judecat pentru distrugere, dar și pentru ultraj față de cei trei polițiști care l-au urmărit și au încercat să-l oprească. De amintit și că tânărul a executat o perioadă de câteva luni de arest preventiv.

· Urmărire ca-n filme. Nu a lipsit nici tamponarea mașinii de poliție

În noaptea de 1 spre 2 septembrie 2020, puțin după ora 0.00, un echipaj de la Biroul Drumuri Naționale al Serviciului de Poliție Rutieră Suceava, care se afla pe raza comunei Dărmănești, unde acționa cu radarul, a fost depășit de un BMW 320 D, condus cu viteză excesivă. Șoferul a depășit mașina de poliție în zona cu marcaj de linie continuă, continuându-și drumul cu viteză spre municipiul Suceava. Polițiștii din echipaj au plecat imediat în urmărire, solicitând totodată sprijin prin stație altor colegi.

Șoferul fugar a ajuns în municipiul Suceava, pe parcurs mai făcând o serie de depășiri neregulamentare. Ceea ce Monitorul de Suceava a aflat în exclusivitate era că de la Suceava acesta și-a continuat drumul pe E 85, spre Fălticeni, unde s-a învârtit pe străzi secundare și, nereușind să-și piardă urma, a revenit spre municipiul Suceava. La un moment dat unul dintre polițiști a încercat să-l oprească, dar a trebuit să se ferească.

Când a revenit în zona Sucevei, șoferul a pierdut controlul BMW-ului, ieșind în decor. Aici, un echipaj a încercat să-l blocheze cu mașina, însă șoferul a efectuat manevra de mers înapoi, intrând în coliziune cu partea stângă a autospecialei de poliție, după care și-a continuat deplasarea. Cei doi polițiști din mașină sunt victime ale infracțiunii de ultraj, la fel și cel care a încercat să-l oprească anterior și a fost nevoit să se ferească.

Șoferul fugar a mai pierdut o dată controlul într-o curbă periculoasă, la Adâncata, de această dată mașina ieșind în decor. Aici, tânărul de la volan a coborât și a fugit pe jos. Polițiștii plecați în urmărire pe jos au reușit să-l prindă.

S-a stabilit că tânărul pericol public are doar 20 de ani și este din Siret. Emanuel Costel Hanganu era posesor de permis de conducere. Acesta nu era nici băut. Inițial s-a crezut că acesta ar fi vrut să distragă atenția echipajului pe care l-a depășit, pentru a proteja un transport ilegal, însă nu au fost identificate elemente care să susțină această variantă. S-a mers pe mai probabila variantă a unui teribilism dus la extrem.