Marţi, 3 Mai 2022 (19:57:18)

Îndrăgita interpretă de muzică populară Angelica Flutur a câștigat recent Trofeul „Potcoava de Aur”, în cadrul evenimentului cu același nume, cel mai mare festival de folclor din Republica Moldova.

Ajuns anul acesta la ediția a XV-a, Festivalul „Potcoava de Aur” a fost organizat pentru prima oară în Romania, de către Radio Noroc din Chișinău, cel mai ascultat și popular radio din Republica Moldova, reprezentat de Alexandru Cibotaru.

Evenimentul a avut loc sâmbătă, 30 aprilie 2022, la Sala Palatului din București, cu participarea extraordinară a Orchestrei Naționale „Lăutarii” din Chișinău, condusă de maestrul Nicolae Botgros.

Pe aceeași scenă, într-un regal de folclor, au evoluat artiști cu suflet românesc din România și Basarabia, artiști din toate generațiile de pe ambele maluri ale Prutului, care au făcut ca sala să răsune de cântec și dor românesc (după cum au spus organizatorii): Adriana Babin, Alex Calancea Band, Alexandru Cibotaru, Angelica Flutur, Ansamblul Ștefan Vodă, Diana Sârbu, Doina Sulac, Fetele din Botoșani, Gabriel Dumitru, Grigore Gherman, Igor Cuciuc, Ilie Caraș, Ion Paladi, Iustina Irimia, Loredana Călin, Lorena Dupu, Maria Beatrice Bandoiu, Mazăre Simona, Mihaela Tabura, Mihai Ciobanu, Mirela Vaida, Nicu Mâta, Paul Ananie, Raluca Diaconu, Viorica Macovei. Invitatul special al festivalului a fost inegalabila interpretă de muzică populară Mioara Velicu.

· „Am rămas fără cuvinte...”

La fiecare ediție a festivalului se oferă unui interpret Trofeul „Potcoava de Aur” pentru repertoriu, popularitate, autenticitate, conservare și promovarea valorilor tradiționale. Anul acesta, fericita câștigătoare a trofeului a fost artista din tânăra generație, bucovineanca Angelica Flutur.

Trofeul i-a fost înmânat de precedenta deținătoare a trofeului, „legenda folclorului moldovenesc”, inegalabila artistă Mioara Velicu, care a sporit emoțiile Angelicăi Flutur, care nu se aștepta să câștige acest prestigios premiu. „Am avut emoții mari, pentru că nu m-am așteptat sub nicio formă să fiu premiată. Pur și simplu am rămas fără cuvinte. Îi mulțumesc Lui Dumnezeu pentru toate. Îi mulțumesc lui Alexandru Cibotaru pentru invitație, în primul rând, mulțumesc pentru că mi-a dat ocazia să fiu din nou alături de colegi minunați. Le mulțumesc maestrului Nicolae Botgros și Orchestrei Naționale <Lăutarii> din Chișinău, pentru că, întotdeauna, susțin cu toată inima și artiștii din tânăra generație. Le mulțumesc tuturor colegilor mei, pentru toată dragostea pe care mi-au oferit-o și mi-o oferă. Nu în ultimul rând, mulțumesc marelui public care mă răsfață cu aplauze, zâmbete, îmbrățișări, susținere. Sunt copleșită și încă fără cuvinte și acum… Îmi cer iertate dacă am uitat să mulțumesc cuiva, dar vă asigur de toată prețuirea mea”, a fost mesajul transmis de câștigătoarea Trofeului „Potcoava de Aur”.

· „Copila jumătate înger, jumătate fluture”

Angelica, „copila Ciumârnei”, „copila jumătate înger, jumătate fluture”, cum o numește profesoara Daniela Ceredeev (inspector școlar pentru religie la IȘJ Suceava), este interpreta care și-a mai adăugat în palmares un binemeritat trofeu. Angelica Flutur reușește prin cântec să fie „cel mai bun mesager al etniei huţulilor pe care îl putem trimite în lume”, după cum a apreciat scriitorul Casian Balabasciuc. Cu piese precum „Pe Obcini în Bucovina”, alături de piesa care a făcut-o cunoscută, „Sus pe muntele Ciumârna”, sau „Să iubeşti o suceveancă”, interpreta de muzică populară din Ciumârna reușește să își țină publicul aproape, să îl iubească, să îl respecte.

Să ne amintim și de cuvintele spuse de maestrul George Sârbu, cu care artista a colaborat la realizarea mai multor albume: „Angelica Flutur ne aduce prin glasul ei harul şi tradiţiile meleagului nostru bucovinean şi dragostea ei pentru moştenirile sucevene”. Trofeul „Potcoava de Aur” este o confirmare a talentului și a autenticității artistei Angelica Flutur.