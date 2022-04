Miercuri, 6 Aprilie 2022 (11:55:17)

Termenul limită până la care atât persoanele fizice, cât și cele juridice au putut beneficia de bonificație la plata taxelor și impozitelor locale s-a încheiat pe 31 martie.

„În acest an am acordat bonificații totale de 3,434 milioane de lei, comparativ cu 3,202 milioane lei în 2021. Încasările comparative la 31 martie 2021 și 31 martie 2022 sunt mai mari cu 4,72% în acest an.

Astfel, în 2022 s-au încasat 47,1 milioane de lei, iar în 2021, 44,977 milioane de lei.

La persoane juridice procentul de încasare este mai mare cu 1,83 față de anul trecut, fiind de 26,765 milioane de lei în 2022, iar în 2021 de 26,284 milioane de lei. La persoane fizice procentul de încasare este mai mare cu 8,78 în 2022, față de cel din 2021.

În 2022 s-au încasat 20,334 milioane de lei, iar în 2021 au fost 18,692 milioane de lei. Încasările sunt mai mari chiar dacă taxele și impozitele locale nu au fost majorate”, a precizat primarul Sucevei, Ion Lungu.

În privința efectuării plăților, se remarcă un progres în privința celor efectuate în sistem electronic. Mai exact, 80,15% au fost plătite în numerar, la ghișee, 13,99% au fost plătite cu cardul, la POS-urile de la ghișee, și 5,86% au fost plătite online.

Edilul sucevean a precizat că datorită încasărilor bune, pe 23 martie municipalitatea nu a mai avut nici o datorie la școli, iar pe 31 martie a trecut la zero în privința datoriilor totale.