Oficial, se bate bine!

Victoria Craiovei lui Reghecampf împotriva FCSB, la București, este sau nu contra curentului? În primul rând, cu alde Becali la timonă, FCSB poate pierde cu oricine. În al doilea, talentul jucătorilor poate câștiga meciuri cu oricine, în ciuda faptului că alegerile lui Becali bramburesc echipa. Așadar, soarta unui astfel de meci e decisă de episoade. Un atac imprudent al lui Cristea în careu, cu contact la nivelul coapsei, a dus la penalty-ul din care s-a deschis scorul, apoi a urmat un început de repriză cu zbateri din partea gazdelor, care reveniseră la o așezare mai logică în teren după schimbarea lui Coman. Un șut norocos a pus însă capăt veleităților, astfel că FCSB stătea cu mâna întinsă la FC Argeș, să reușească ai lui Prepeliță să-i încurce pe CFR. Bineînțeles că nu s-a întâmplat, că a reuși minunea de a te strecura pe ultima sută de centimetri în play-off nu înseamnă că ești automat la nivelul ălora. Astfel, clujenii s-au distanțat iarăși la mai multe puncte decât îi poate lua rivala într-o dublă, de-aia o să auzim iar placa aia cu încurcatul. Unii să se încurce, alții, brusc, să defileze. Nu se va întâmpla, ba chiar cred că titlul se va decide în astea două etape care au mai rămas din turul play-off-ului.

Mă întorc puțin la meciul de pe Arena Națională, fiindcă acolo a avut loc un incident violent la tribuna oficială. Nu a fost doar o altercație, ci o bătaie în toată regula. Am văzut că episodul a cam fost trecut cu vederea, ceea ce se mai întâmplă prin țările bananiere. Așa ceva, petrecut la oficială, nu la peluză, unde e mai greu să ai ultrașii sub control total, are potențial de amendă, suspendare teren, penalizare pentru clubul organizator. Să nu uităm că Mititelu ăl mititel a luat suspendare un an pentru incidente petrecute tot la oficială. Sunt curios dacă de data asta vor exista repercusiuni pentru FCSB.

* * *

Turneul de la Miami s-a încheiat în triumf pentru Alcaraz, pentru care mă tot chinuiam să fac un joc de cuvinte cu Alcatraz. Am văzut în tribune pe cineva cu o pancartă, și chiar suna perfect în engleză: There’s No Escape From Alcaraz! N-a fost scăpare nici pentru Ruud, care a mânuit bine floreta până i-a rupt-o spaniolul cupaloșul.