Foresta a organizat o conferinta de presa inainte de debutul in play-off

Joi, 31 Martie 2022 (17:16:15)

Foresta a organizat o conferință de presă înaintea debutului play-off-ului pentru promovarea în Liga a II-a, primul adversar al „galben-verzilor” urmând să fie Bucovina Rădăuți, sâmbătă, cu începere de la ora 17.00, pe stadionul Areni.

„Am reușit să ne îndeplinim primul obiectiv trasat la începutul sezonului, dar, din păcate, nu am avut o evoluția bună în cele trei meciuri disputate în acest an. Jocul nu a fost convingător. Acum, începe practic un campionat nou pentru noi și trebuie să ne revenim cât mai repede, să demonstrăm că suntem o candidată serioasă la promovarea în Liga a II-a. Indiferent de circumstanțe, acesta este obiectivul. Referitor la meciul de sâmbătă, se anunță un test dificil pentru noi, prin prisma faptului că Bucovina Rădăuți și-a îndeplinit obiectivul pentru actualul sezon, iar de acum înainte va evolua fără presiune. E o distanță de șapte puncte între noi și ei, iar o eventuală înfrângere ne-ar complica situația în perspectiva calificării la baraj. În schimb, cu o victorie sâmbătă, vom aborda mult mai relaxați meciurile următoare”, a declarat președintele Forestei, Andrei Ciutac.

Pentru moralul echipei, directorul tehnic Ivan Gvozdenovic își dorește o victorie la debutul în play-off: „Am făcut un prim pas important prin calificarea în play-off. Al doilea ar fi accederea la baraj, apoi promovarea în Liga a II-a. Acestea sunt obiectivele. Deocamdată, însă, ne gândim cum să începem bine acest play-off”.

Experimentatul mijlocaș Daniel Novac crede că unitatea de grup poate constitui un atu important în cursa pentru îndeplinirea obiectivului.

„Pentru noi începe un nou campionat și am încredere că vom reuși să ne îndeplinim obiectivul. Cred că unitatea grupului va face diferența în play-off și la baraj. Avem un lot de jucători fără o experiență foarte mare, unii sunt chiar la primul sezon de Liga a III-a. Trebuie să-i ajutăm să crească, iar dacă suntem uniți, cu siguranță avem șanse de promovare”, a declarat jucătorul în vârstă de 34 de ani.

Autor a cinci goluri în acest sezon, nigerianul Odoh Chika trebuie să suplinească absența atacantului Robert Martin, aflat în recuperare după o gravă accidentare.

„Eu fac tot posibilul să-mi fac treaba cât mai bine pe teren, să-mi respect meseria și să marchez cât mai multe goluri. Nivelul este bun, suntem un grup unit, iar când avem suporterii alături, suntem fericiți”, a precizat Chika.

Nume noi în staff-ul tehnic al Forestei

Ca noutăți, președintele Andrei Ciutac a anunțat că staff-ul tehnic al echipei a suferit o serie de modificări. Profesorul Ovidiu Bosancu de la LPS Suceava, care se ocupă de echipa a doua a clubului, a fost numit antrenor secund, în vreme ce Vasile Prisacă a preluat postul de antrenor cu portarii de la Antonio Stoian, care și-a reziliat contractul cu Foresta din cauza unor probleme familiale.

Tot sâmbătă, de la ora 17.00, începe și play-out-ul Ligii a III-a, acolo unde, în prima rundă, Şomuz Fălticeni va primi pe teren propriu replica Ştiinței Miroslava. Atât în play-off, cât și în play-out, echipele vor intra cu zestrea de puncte acumulată în sezonul regulat. Primele două poziționate în play-off merg la barajul de promovare, iar ultimele două clasate în play-out vor retrograda în ligile județene.

Programul primei etape din play-off:

Dante Botoșani – Hușana Huși

Foresta Suceava – Bucovina Rădăuți

Clasament play-off

1. Dante Botoșani 18 12 4 2 25-10 40

2. Foresta Suceava 18 11 2 5 28-19 35

3. Bucovina Rădăuți18 8 4 6 23-26 28

4. Hușana Huși18 8 4 6 21-18 28

Programul primei etape din play-out:

Ceahlăul Piatra Neamț – CSM Pașcani

Sporting Vaslui – CSM Bacău

Şomuz Fălticeni – Ştiința Miroslava

Clasament play-out

1. Ceahlăul Piatra Neamț 18 7 6 5 21-12 27

2. Sporting Vaslui 18 6 6 6 22-16 24

3. Șomuz Fălticeni 18 6 6 6 16-20 24

4. Știința Miroslava 18 5 5 8 18-21 20

5. CSM Bacău18 4 5 9 17-28 17

6. CSM Pașcani 18 0 4 14 17-38 4