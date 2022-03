Marţi, 29 Martie 2022 (09:34:24)

„Nu pregetați să fiți lumină pentru frații noștri mai mici!” este mesajul pr. Alexandru Lungu, preot slujitor la Parohia Așezământul de bătrâni „Sfântul Apostol Andrei” Fălticeni, care a lansat recent o campanie umanitară pentru ajutorarea familiilor necăjite, în special pentru copiii săraci, campanie care se desfășoară în perioada premergătoare sărbătorii Învierea Domnului. Părintele Lungu vrea să pregătească pachete cu alimente pentru masa de Paști, pachete care să fie distribuite familiilor sărace în Săptămâna Patimilor.

„De 3 ani am început această activitate de ajutorare a semenilor la o scară mai largă, nimic nu îmi aduce mai multă lumină în suflet ca zâmbetele minunate și curate ale copiilor. M-am lovit de prejudecăți la tot pasul, că cutare nu merită, sunt alții mai îndreptățiți și altele ca acestea. I-am ajutat după putere pe toți, însă minunile au căpătat dimensiuni uriașe când alături v-am avut pe mulți dintre dumneavoastră. Ne dorim și în acest an să aducem puțină bucurie în preajma sărbătorilor pascale, luând de pe umerii câtorva familii cu copilași grija a ceea ce vor așeza pe masă în zilele de sărbătoare. Celor mai mulți dintre noi ne prisosesc bucatele, de multe ori risipim atâta mâncare, când am putea umple burtica unor năpăstuiți ai sorții. Vă invit și în acest an să ne fiți alături în acest demers binecuvântat și împreună să pregătim o cutie cu cele mai importante alimente: carne, ouă, brânză, lapte, pască, cozonac”, este mesajul transmis de pr. Alexandru Lungu.

Persoanele din Fălticeni sau din localitățile limitrofe care vor să aducă puțină lumină în casele cu copii necăjiți, pot să cumpere alimente și să le doneze, în Săptămâna Mare, în zilele de luni și marți, 18, 19 aprilie cel târziu, la Parohia Așezământul de bătrâni „Sfântul Apostol Andrei” Fălticeni. Cei din alte localități, care nu pot să ajungă la punctul de colectare al alimentelor pentru masa de Paști, dar care vor să ajute familiile necăjite, au la dispoziție un cont: Lungu Ioan Alexandru, IBAN RO07BRDE340SV53179243400, unde pot face donații. Din banii donați se vor cumpăra alimentele necesare fiecărei familii pentru sărbătorile pascale. Puteți să fiți lumină pentru zeci de copii necăjiți, puteți să oferiți speranță și bucurie unor familii necăjite a căror soartă a fost mai puțin fericită, puteți să fiți mângâiere pentru oameni aflați în suferință, prin gestul dumneavoastră de a face bine, de a dona, de a ajuta. Orice ajutor contează, orice donație, în bani sau alimente. Faceți o bucurie unui copil nevoiaș, unui om aflat în nevoi și suferință și veți vedea cât de multă lumină veți avea în propriile inimi. Alegeți să fiți lumină! Pr. Alexandru Lungu, cunoscut pentru implicarea în ajutorarea semenilor, fie că sunt copii, fie că sunt vârstnici, mulțumește anticipat tuturor persoanelor care îi vor fi alături și în această campanie umanitară de Paști. Sunt mulți oameni necăjiți în tot județul, sunt mulți copii care pleacă la școală flămânzi, așa că nu ezitați să ajutați. Fiecare gest contează.