Trist

Suceava nu va mai avea echipă de rugby seniori în campionatul organizat de Federația Română de Rugby după 59 de ani de continuitate.

CSM Bucovina Suceava a anunțat federația că nu se poate înscrie în Liga Națională de Rugby, noua competiție creată pe ”colțul mesei”, prin comasarea dintre prima și a doua ligă. Este o veste foarte tristă pentru oamenii de rugby și nu numai, având în vedere tradiția acestui sport la Suceava și performanțele notabile care s-au înregistrat de-a lungul deceniilor.

Antrenorul Marcel Crețuleac: ”Din cauza diferenței enorme de pregătire există riscuri mari”

CSM Bucovina Suceava avea buget aprobat pentru 2022, însă unul pentru nivelul celui de-al doilea eșalon.

Prima ligă de rugby a României (Super Liga) era formată din echipe profesioniste, cu jucători care fac doar rugby, pe când la Suceava, în liga a II-a, se făcea rugby mai mult de plăcere, în sensul că jucătorii aveau locuri de muncă și se antrenau când puteau.

CSM Bucovina Suceava ar fi trebuit să joace în următoarele săptămâni cu campioana României, Știința Mare, ori cu fosta campioană SCM Timișoara, dar și cu U Cluj, tot o echipă din fostul prim eșalon.

Antrenorul-jucător Marcel Crețuleac a fost cât se poate de clar:

”Nu putem face față nici financiar și nici pe plan sportiv, cu jucătorii pe care îi avem acum. Cei mai mulți sunt la muncă, în țară sau străinătate, nu au avut cum să se concentreze pe antrenamente. Nu putem nenoroci niște oameni, din cauza diferenței enorme de pregătire există riscuri mari de accidentări”.

Am încercat să îl contactăm și pe directorul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Suceava, Vasilică Băițan, însă acesta nu a fost de găsit ieri la telefon.

Gura Humorului acceptă provocarea Ligii Naționale

În ultimii ani, CSM Bucovina Suceava a avut o evoluție modestă și în al doilea eșalon (Divizia Națională de Rugby, acum desființată), astfel că această comasare a celor două divizii a pus capac secției.

Deși nu sunt într-o situație mult mai bună, cei de la Rugby Club Gura Humorului au decis să accepte această comasare și să evolueze în Liga Națională de Rugby, unde îi așteaptă meciuri extrem de dificile. În noua ligă au fost invitate să participe 15 echipe (din cele două eșaloane valorice), însă se pare că vor lua startul efectiv în competiție doar 13 echipe.

Ce spune fostul antrenor Constantin Vlad, omul care se identifică cu rugbiul la Suceava de jumătate de secol

Având în vedere că se identifică cu rugbiul sucevean de jumătate de secol, l-am contactat pentru un punct de vedere pe Constantin Vlad, cel care reușea, în 2017, ca antrenor, ultima performanță notabilă cu CSM Bucovina Suceava. Sucevenii au terminat atunci Divizia Națională de pe locul I și au obținut promovarea în Super Liga de rugby, care nu s-a mai concretizat.

Acesta a precizat, din start, că această comasare a celor două divizii, luată practic de pe o zi pe alta, nu pare a fi o soluție bună și va duce la desființarea de echipe:

”Nu cred că este bine că s-a ajuns de la promovări pe criteriul de performanță la cel de invitație de a juca în prima ligă. Sunt îngrijorat privind integritatea fizică a jucătorilor, mai ales la nivel de linia I, este greu să pui în față profesioniștii cu amatorii, mai ales în acest fel, fără o strategie și un plan”.

”O echipă dispărută este greu să o mai reînvii, e ușor să distrugi, mai greu e să construiești”

Vlad este de părere că la cum se prezintă acum lotul ca nivel de pregătire era imposibilă înscrierea CSM Bucovina Suceava în acest campionat unic.

”Problema este de ce s-a ajuns aici, de ce din 2017, când am terminat DNS pe locul I, echipa a tot scăzut valoric de la an la an. Practic, s-a ajuns aici în câțiva ani, fără ca cineva să aibă un plan coerent pentru a salva rugbiul sucevean. O echipă dispărută este greu să o mai reînvii, e ușor să distrugi, mai greu e să construiești”, a declarat Constantin Vlad.

El a reamintit că în perioada în care el era antrenor Suceava a evoluat mulți ani și în prima ligă și a învins mai toate forțele acestui sport în România. Chiar dacă jucătorii nu trăiau doar din rugby, pregătirea fizică era serioasă, la fel și examinările medicale.

”Nimeni nu mă întreba de ce am nevoie, tot timpul am bătut pe la uși ca să rezolv problemele. Cu eforturi, găseam pentru sportivi și locuri de muncă, și facilități precum masă sau cazare. Aveam un lot competitiv, concurență pe posturi, era altceva, chiar dacă nu eram o echipă de top, ci una în general de mijlocul clasamentului”, a mai spus Constantin Vlad. Mulți ani, CSM Suceava a fluctuat între prima ligă și a doua.

Suceava a debutat în campionatul României în aprilie 1963, iar la anul urmau să fie marcați 60 de ani de rugby la Suceava.