Joi, 24 Martie 2022 (11:49:58)

Mai mulți elevi și profesori de la Bosanci au participat recent la un schimb de experiență în Italia. Acțiunea face parte dintr-un proiect

Erasmus +, desfășurat în perioada 7-11 martie 2022, proiect cu finanțare europeană, care a avut loc la școala ICS Padre Pino Puglisi din Buccinasco, Italia. România a fost reprezentă de un grup de trei elevi (Bacrau Livia, Spoiala Paul și Plăcintă Filip), însoțiți de doi profesori (coordonator proiect prof. Berar Ana și prof. Șerban Mihaela) de la Școală Gimnazială Bosanci.

În prima zi a proiectului, a avut loc festivitatea de deschidere a mobilității, întâlnirea cu directorul și cadrele didactice ale instituției de învățământ gazdă și cu ceilalți parteneri participanți la mobilitate (Portugalia, Turcia, Reunion).

A urmat vizitarea școlii și a clădirilor, pentru ca în ziua următoare elevii să participe la un workshop: prezentare PPT Gender Equality. Pe baza acestei prezentări, au avut loc discuții despre egalitatea dintre genuri, stereotipuri. Fiecare echipă participantă a prezentat situația din țara de origine.

Profesorii și elevii au fost împărțiți în grupe și invitați să participe la secvențe de lecție. Ei au participat la o lecție CLIL despre metoda Caviardage, utilizată pentru stimularea lecturii și încurajarea creativității. Elevii au fost prezenți la o lecție de istorie care a vizat interculturalitatea. Ei au fost solicitați să vorbească despre cultura, obiceiurile și tradițiile din România. Împreuna cu ceilalți colegi, au realizat un exercițiu de traducere a verbului „a fi” în română, italiană, turcă, portugheză și engleză.

· Prezentare PPT - Personalități feminine

Elevii școlii gazdă au avut o prezentare în limba engleză despre câte o personalitate feminină marcantă a fiecărei țări participante la proiect. România a fost reprezentată de Ana Aslan - activitate de celebrare a femeii cu ocazia zilei de 8 Martie. Această activitate este o tradiție în școală parteneră, iar pentru acest an tema discuției a fost „lupta împotriva violenței asupra femeii”. Au participat reprezentanți ai comunității locale, primarul și consilierul acestuia, dar și președintele Consiliului Elevilor.

A urmat în programul proiectului workshop - prezentarea PPT program Genially ( ROBOTICS, CODE). Această activitate a avut drept scop familiarizarea elevilor cu programele menționate, accentul punându-se pe automatizare - sisteme hidraulice și creativitate.

A urmat o activitate individuală. Fiecare elev a primit ca sarcină de lucru să realizeze un circuit conform site-ului Phet.colorado.edu - Circuit Constuction Kit:DC-virtual lab.

Profesorii au asistat la o lecție de engleză. Elevii au fost invitați la un curs de arte, unde au discutat despre muzica preferată și tehnicile de lucru utilizate la ora de desen. Ulterior, elevii au primit o fișă de lucru cu imaginea unei oglinzi, în care trebuiau să reprezinte emoțiile și îngrijorările momentului. Majoritatea elevilor își manifestă îngrijorarea în legătură cu războiul din Ucraina și situația Covid-19.

Un alt workshop - Build your Lego model and connect it to your device i-a ținut pe participanți activi. Președintele comitetului de părinți a realizat un workshop în cadrul căruia elevii, utilizând un Kit Educational Lego, au construit, pe baza prezentării, diferite modele de roboți pe care i-au conectat la dispozitive electronice pentru a le verifica funcționalitatea. Interesant a fost și workshop-ul - Prezentarea PPT Climate change / war/ Covid-19. După prezentare, fiecare țară și-a manifestat îngrijorarea cu privire la schimbările climatice, război și pandemie. La final, a avut loc decernarea diplomelor și festivitatea de închidere a mobilității, urmată de activități culturale de documentare la Domul din Milano, Galeriile Vittorio Emanuele, Castelul Sforzesco, Muzeul de științe Leonardo da Vinci, Muzeul Volta, Lacul și catedrala din Como, după cum ne-au spus profesorii coordonatori.