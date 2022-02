Miercuri, 23 Februarie 2022 (17:28:39)

Proiectul european „TRAFFIR – Trauma Awareness for First Responders” cu privire la factorii de risc la care sunt expuși membrii echipajelor de prim ajutor, implementat de Asociația Institutul Bucovina, a ajuns la final. Șase webinarii, un curs online și o cercetare internațională sunt rezultatele finale ale proiectului Erasmus+. Cercetarea, ca parte integrantă a activităților prevăzute în proiect, s-a desfășurat în perioada septembrie 2019 – februarie 2022 și cuprinde o analiză de ansamblu a situației în cadrul celor cinci țări europene, unde activează organizațiile partenere în proiect: Marea Britanie, Spania, România, Polonia și Bulgaria.

Cu privire la situația României, rezultatele au arătat că în perioada vizată, la nivel național nu exista o strategie pentru prevenția suicidului. Mai mult, informațiile cu privire la implicațiile șocului posttraumatic (PTSD) sunt foarte puțin promovate, majoritar în rândul unor surse limitate de informare, cum ar fi blogurile și site-urile unor psihologi, psihoterapeuți sau psihiatri.

Cu privire la pregătirea și obținerea calificării necesare, persoanele care doresc să lucreze în cadrul echipajelor de prim ajutor au posibilitatea de a urma un curs cu durata de un an, organizat de Crucea Roșie România, susținut de doctori și formatori atent instruiți.

Al doilea rezultat al proiectului TRAFFIR s-a concretizat sub forma a șase webinarii internaționale, cu participarea a 24 de traineri. Patru dintre aceștia provin din România, fiind colaboratori ai Asociației Institutul Bucovina. Pe parcursul întâlnirilor online, Elena – Luminița Agavriloai (psiholog la Complexul de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie „Blijdorp – O Nouă Viaţă”), Doina Chirap (asistent medical-șef în cadrul secției psihiatrie Burdujeni, a Spitalului Județean de Urgență "Sfântul Ioan cel Nou" Suceava), Tiberiu Andrei Rotaru Anghelescu (managerul Spitalului de Psihiatrie Cronici Siret) și Adina Barbînță (asistent social în cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc) au dezbătut, alături de invitați, subiecte precum șocul posttraumatic și interacțiunea respondenților din cadrul serviciului de urgență cu persoane care suferă de afecțiuni din spectrul autismului, sănătate mintală și depresie și servicii psihiatrice comunitare. Toate cele patru instituții, prin acorduri de colaborare, au devenit parteneri naționali în cadrul proiectului, iar în luna septembrie, în contextul mobilității internaționale organizate la Suceava, delegația europeană a avut prilejul de a descoperi mai multe despre activitatea acestor centre.

· Curs online gratuit în limba engleză

Specialist Comunicare & PR în cadrul Asociației Institutul Bucovina, Valentina – Alina Adomnicăi, ne-a spus că ultima resursă a proiectului TRAFFIR reprezintă un curs online în limba engleză, ce cuprinde șase module și este disponibil gratuit pe site-ul web al proiectului: Impact awareness of natural disasters and emergency response; Psychological First Aid; CPR and emergency first aid; Blue Light Mental Health and Trauma Awareness; Disaster management; Communication and Stress; Depression & PTSD – recognition of symptoms and how to help/signpost to appropriate care.

„În ceea ce privește scopul, TRAFFIR vizează dezvoltarea unui instrument care să îmbunătățească competențele cheie de reacționare la factorii de stres la care sunt expuși membrii echipajelor de prim ajutor. Proiectul este implementat de către Plymouth & District Mind (Marea Britanie), cu sprijinul Domspain Consulting SI (Spania), Asociația Institutul Bucovina (România), Kilcooley Womens Centre (Marea Britanie), Fundacja Instytut Re-Integracji Spolecznej (Polonia) și Nikanor Ltd (Polonia) și urmează să se finalizeze în luna martie”, a mai completat Valentina – Alina Adomnicăi. Pentru mai multe informații, puteți să vizitaţi pagina de Facebook: http://www.facebook.com/i.bucovina şi website-ul www.bucovinainstitute.org, unde sunt postate cele mai recente activități.