Miercuri, 23 Februarie 2022 (09:02:05)

La Bomba 2.9 (https://pizzalabomba.ro/) din Gura Humorului găzduiește luni, 7 martie, începând cu ora 18.00, spectacolul muzical „Dezleganie. Turneu dedicat lui Constantin Brâncuși”.

Am aflat de la organizatori că evenimentul muzical „Dezleganie. Turneu dedicat lui Constantin Brâncuși” este un proiect independent inițiat de CORBU, violonistul Sergiu Corbu Boldor. Perioada aleasă pentru desfășurarea turneului marchează istoric încadrarea în timp a vieții și a morții lui Constantin Brâncuși (n. 19 februarie 1876 - d. 16 martie 1957), iar simbolic „Începutul Lumii” (1924), titlu pe care îl poartă una dintre lucrările sculptorului.

Turneul este structurat în 3 părți și cuprinde lunile februarie, martie și aprilie 2022. Durata spectacolului sonor este de 50 de minute.

Intrarea publicului este gratuită. Ieșirea se face pe bază de donație, astfel publicul având opțiunea de a susține proiectul atât cât și cum simte.

Gura Humorului este cuprins în cea de-a doua parte a turneului dedicat lui Constantin Brâncuși.

„Ideea de a-i dedica un turneu lui Constantin Brâncuși a început în anul 2020 și s-a născut din tăcerea unei pietre pe care am contemplat-o atât de mult timp încât a început să emită sunete. Un sunet necunoscut, interiorizat, profund, cu nuanțe de bocet, de zgomot, de revoltă, de bucurie pură. Acest sunet necunoscut ne-a trecut simultan prin toate stările imaginate și neimaginate”, transmit organizatorii.

Conceptul turneului are în spate pasiunea lui Constantin Brâncuși pentru vioară, protagonistul principal al proiectului fiind Sergiu Corbu Boldor – violinist: „Spectacolul muzical pe care îl propunem anul acesta se numește <Dezleganie> și este dedicat Sufletului. Legătura cu arta lui Constantin Brâncuși este sculptura <Începutul Lumii>: <Arta nu face decât să înceapă continuu>.”

· Lansare de album

În turneul „Dezleganie”, CORBU lansează albumul omonim care conține șase spectacole muzicale live susținute în cadrul proiectelor: „Trandafirul Magdalei. Laborator Stradal de Arte ale Sunetului”, live din Platoul de Marmură, Zalău, „Teama de sinceritate. Stare de pură neclintire interioară dedicată lui Florian Pittiș” – live din Curtea Artiștilor, Zalău, „Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului” – live din Muzeul Holocaustului, Șimleu Silvaniei, Sălaj, „Bunavestire Delicioasă. Ocolul pandemoei în 33 de cânturi” – live din Curtea interioară a Cetății Oradea, cu actorul Richard Balint și percuționistul Sebastian Arvai și Sufletul – live la teatrul Anonim Oradea. Albumul conține șase semne de carte. Fiecare semn care compune puzzle-ul ce formează imaginea albumului este un cod qr care, prin scanare, oferă posibilitatea de a asculta cele șase spectacole live pe bandcamp. Al șaptelea semn de carte va conține unul dintre spectacolele live dedicate sculptorului Constantin Brâncuși și va purta numele de „Ritualul”. Identitatea vizuală a albumului „Dezleganie” îi aparține lui Radu Luchian.

„Dezlegania muzicală este o cădere, o lumină, o umbră, o poveste, un vis, o critică, o revoltă, o trecere de la starea de neființă la cea de ființă, o mișcare continuă a sufletului autentic aflat în starea de grație, o piatră sonoră care se desăvârșește cu fiecare element adăugat sau eliminat. Dezlegania este o legătură între tăcere și sunet, între sunetul ascuns și sunetul vizibil, între material și imaterial, între simplitatea complexă și complexitatea simplătății, între fiind-ul dat și fiind-ul donat, iar punctul comun îl găsesc în unitatea contradictoriilor pe care o regăsesc și la Brâncuși și la Sergiu CORBU Boldor. E timpul să simți altfel”, transmite Luiza Mitu, „îngerul păzitor” al proiectului muzical CORBU.

· Cine este Sergiu CORBU Boldor?

Sergiu CORBU Boldora absolvit Universitatea de Muzică din Oradea, cu specializările Pedagogie muzicală și Interpretare vioară. Pe lângă vioară, Sergiu CORBU Boldor a studiat ca instrumente secundare: chitara, chitara electrică, chitara bass, percuții, mandolină, fluier, caval, drâmbă.

Sergiu CORBU Boldor are o experiență de peste 12 ani pe scenele mari ale industriei muzicale.

A urcat pe scenele naționale și internaționale, performând la vioară, împreună și alături de nume ca: Phoenix, Celelalte Cuvinte, Partizan, Dirty Shirt, Semnal M, Taxi, Hara, farfarello, Haggard, Guano Apes etc. A fost membru fondator la trupa Azepam din Oradea și violonist la trupa Popa Șapcă din Timișoara.

A inițiat și coordonat propriile proiecte muzicale ca: AD HOC, 2 fire 2 paie, Intensitate Epic Sonoră.

Sergiu CORBU Boldor are experiența educației transdisciplinare în lucrul cu tinerii: a fost lider în cadrul Organizației Naționale Cercetașii României și profesor de muzică la grădinițe și școli din București.

În prezent colaborează ca violonist cu trupa Hara și corul All's Choir, muzicieni din Opera Națională Română și Filarmonica George Enescu București.

Din 2017 este inițiatorul și coordonatorul Proiectului Muzical CORBU. Sergiu Corbu Boldor, alături de Liviu Farcaș și Victor Mihai, au realizat live coloana sonoră a celor 25 de ore și 30 de minute de spectacol din cadrul proiectului manifest „Hektomeron” al Teatrului Național „Marin Sorescu”.

Mai multe detalii despre activitatea artistului aici:

http://panacorbului.ro/

Luiza Mitu (n. 31 decembrie 1984, Râmnicu-Vâlcea) este doctor în studii transdisciplinare, cu o teză despre teatrul lui Eugène Ionesco şi logica dinamică a contradictoriului (dezvoltată de filosoful de origine română Stéphane Lupasco), teză susținută în cadrul Facultăţii de Studii Europene a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, sub îndrumarea acad. prof. univ. dr. Basarab Nicolescu. Ca bursieră P.O.S.D.RU., a satisfăcut un stagiu de cercetare de 3 luni la Paris, în cadrul Universității Paris-Est Créteil (UPEC), sub conducerea lui Sylvie Jouanny şi alte 3 luni la Université Toulouse Le Mirail II, sub coordonarea lui Monique Martinez.

A absolvit Facultatea de Litere şi Arte, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (2008) şi masterul Literatură română în context european, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova (2010). A fost redactor la revista de cultură „Mozaicul” şi la e-revista EgoPHobia. În 2014 a fost cooptată ca asistent dramaturg în echipa lui Robert Wilson și a Teatrului Național din Craiova, la montarea piesei „Rinocerii”. Timp de un a fost manager interimar al Casei de Cultură „Traian Demetrescu” din Craiova. În 2017 a lucrat la producția „20 de tăceri” a grupului Karol Karol din Franța, regizată de Charles Chemin, producție realizată împreună cu Teatrul Tony Bulandra din Târgoviște, spectacolul fiind o Premieră în cadrul Festivalului Internațional Babel. În 2018 a lucrat ca dramaturg, sub coordonarea lui Charles Chemin, la spectacolul „Nopți ateniene”, compus din cele două piese ale lui William Shakespeare: „Timon din Atena” și „Visul unei nopți de vară”, spectacol montat la Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova.