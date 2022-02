Miercuri, 23 Februarie 2022 (12:50:37)

La Școala Gimnazială „Constantin Morariu” Pătrăuți a avut loc miercuri, 23 februarie, prima lecție de educație juridică. Elevii claselor V-VIII au participat, online, la o întâlnire cu judecătorul Cristi Danileț. Acesta le-a vorbit elevilor despre Codul penal (actul normativ care reunește normele ce constituie dreptul comun în materia dreptului penal), despre fapte și consecințele acestora, dar și despre diferența dintre bullying și violență. După cum ne-a spus prof. Raluca Toader, elevii școlii au fost încântați să afle lucruri noi de. Pe pagina sa de Facebook (https://www.facebook.com/cristi.danilet/posts/7070580542984030, judecătorul Cristi Danileț a postat următorul mesaj: „Am avut ocazia acum un an să ajung în Pătrăuți, unde am vizitat cea mai veche mănăstire ctitorită de Ștefan cel Mare. Era în renovare, dar s-a ivit prilejul să pătrund în interior.Acum am ajuns din nou acolo, dar online. La inițiativa doamnei prof. Raluca Toader, consilier educativ la Școala din Pătrăuți, din județul Suceava, am avut o întâlnire online cu elevii din clasele V-VIII, elevi cu vârste între 11-14 ani. La sfârșit, doamna mi-a trimis un mesaj <Vă mulțumim din tot sufletul! A fost o lecție extraordinară>”.