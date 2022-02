Fost primar al comunei Stulpicani, condamnat definitiv pentru fraude cu fonduri europene

Joi, 10 Februarie 2022 (17:21:48)

Fostul primar al comunei Stulpicani Vasile Ostanschi a fost condamnat definitiv în cursul zilei de joi de magistrații de la Curtea de Apel Suceava la pedeapsa de 2 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. Fostul primar are și un termen de încercare de 3 ani în care nu trebuie să comită alte fapte penale. Instanța a mai decis ca Vasile Ostanschi să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

”Pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava sau al Primăriei comunei Stulpicani. Programul de executare al acestei activităţi va fi stabilit de către Serviciul de Probaţiune Suceava”, se mai arată în decizia de condamnare.

În același dosar a fost condamnat și Petrea Dumbravă. Acesta a primit o condamnare de 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.

A treia persoană care a fost judecată și găsită vinovată este Georgeta Dumbravă. Aceasta a primit tot 2 ani cu suspendare sub supraveghere pentru comiterea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.

Fostul primar și ceilalți doi condamnați au mai fost obligați la plata sumei de 1.307.075 de lei către APIA. Instanța a mai decis să mențină sechestrul asigurător pe bunurile celor trei persoane. Procurorii DNA au arătat în rechizitoriul de sesizare a instanței de judecată și în ce au constat faptele: ”În perioada 2010-2014, inculpatul Dumbravă Petrea a depus cu rea-credință la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) mai multe documente cu un conținut nereal, în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemelor de sprijin direct pe suprafață, pentru o suprafaţă de 235,40 ha teren (pășune) pe care nu o deținea în realitate.

În demersurile sale, inculpatul Dumbravă Petrea a beneficiat și de ajutorul celorlalți doi inculpați care i-au pus la dispoziție mai multe documente folosite ulterior de primul la APIA. Unul dintre aceste documente (contract de arendare prin care a fost transmis cu titlu gratuit dreptul de folosință asupra suprafeței de 235,40 ha teren aparținând domeniului privat al comunei Stulpicani, pentru o perioadă de 6 ani) a fost încheiat între inculpații Ostanschi Vasile și Dumbravă Petrea fără a exista o hotărâre a Consiliului Local”. Prejudiciul total adus s-a ridicat la peste 1,3 milioane de lei, sumă pe care fostul primar și celelalte două persoane trebuie să o achite.