Joi, 10 Februarie 2022 (15:13:55)

Formația de handbal masculin CSU din Suceava a început anul 2022 în forță. „Universitarii” au câștigat clar, după evoluții foarte bune, confruntările cu Politehnica Timișoara și CSM Bacău, și așteaptă cu moralul ridicat duelul de sâmbătă, de pe teren propriu, cu CSM București, care va începe la ora 17.00.

„Băieții merită felicitări pentru modul în care au abordat primele două partide din acest an, arătând motivație și determinare. Ne-am bucurat însă cu măsură pentru aceste succese, iar de la începutul săptămânii suntem focusați pe duelul cu CSM București, o echipă mai bine cotată decât noi. Am studiat ultimele două meciuri ale adversarilor de sâmbătă și am văzut că nu traversează o perioadă extraordinară din punct de vedere sportiv, însă este foarte important cum vom arăta noi pe teren. Dacă vom juca etala același nivel de joc ca în partidele cu Timișoara și Bacăul, atunci avem șansa noastră”, a declarat antrenorul secund al grupării sucevene, Bogdan Șoldănescu.

Unul dintre atuurile „alb-albaștrilor” pentru jocul de sâmbătă este portarul Ștefan Grigoraș, care traversează o formă sportivă extraordinară.

„Am jucat foarte bine de la reluarea campionatului și vrem să continuăm pe aceeași linie. Avem ceva probleme de lot, dar chiar și așa, vom putea să aliniem o echipă competitivă. În tur am pierdut partida din Capitală la diferență de un singur gol și am văzut că suntem capabili să ne ridicăm la nivelul lor. Sper să facem un joc bun și să producem o nouă bucurie fanilor suceveni, pe care îi simțim de fiecare dată aproape”, a precizat Grigoraș.

„Universitarii” nu pot conta în disputa cu CSM București pe aportul accidentaților Alin Roșu, Cemal Kutahya și Daniel Stanciuc. În aceste condiții, va primi probabil minute internaționalul de juniori Cătălin Zarițchi, în vârstă de doar 17 ani, care în meciul din runda precedentă, de la Bacău, a reușit să marcheze primele sale 4 goluri în Liga Națională.

„Am avut ceva trac, fiind doar al doilea meu meci în eșalonul întâi, după cel cu Dinamo, însă am fost sprijinit de coechipieri și am trecut cu brio peste emoții. Mă simt onorat că fac parte din acest grup și sperăm să jucăm la un nivel înalt în continuare”, a mărturisit tânărul handbalist sucevean.

Programul etapei a XVIII-a:

Universitatea Cluj – Potaissa Turda 24-31

CSM Alexandria – Minaur Baia Mare 27-30

Dobrogea Sud Constanța – Dinamo București

CSU din Suceava – CSM București

Politehnica Timișoara – HC Buzău

CSM Vaslui – CSM Bacău

CSM Focșani – Steaua București

Clasament

1 Potaissa Turda 19 16 0 3 593-537 48

2 Dinamo București16 15 0 1 518-403 45

3 Steaua București 17 14 0 3 469-412 42

4 HC Dobrogea Sud17 13 1 3 428-380 40

5 Minaur Baia Mare18 13 1 4 508-484 40

6 CSM Focșani 17 10 1 6 446-440 31

7 CSM București 17 8 1 8 463-439 25

8 CSU din Suceava17 6 0 11 467-468 18

9 CSM Vaslui17 6 0 11 459-497 18

10 ACS HC Buzău 17 5 1 11 424-454 16

11 CSM Bacău16 4 1 11 444-482 13

12 Politehnica Timișoara 18 4 0 14 509-546 12

13 Universitatea Cluj18 2 0 16 448-568 6

14 CSM Alexandria 18 1 2 15 404-470 5

Notă: La finalul sezonului ultimele două clasate vor retrograda direct în Divizia A, iar ocupantele locurilor 11 și 12 vor participa la barajul pentru menținerea în Liga Națională.