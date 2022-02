Vineri, 4 Februarie 2022 (17:03:24)

Un bărbat din Suceava a fost protagonistul unui gest altruist și firesc într-o lume normală. Aflat în drum spre Dărmănești, unde este profesor de istorie, Ioan Corneliu Roman a oprit vineri dimineață la bancomatul Băncii Transilvania, din zona centrală a municipiului Suceava, de lângă fosta autogară. Era în jurul orei 9.00 și nici nu și-a închipuit vreun moment prin ce va trece.

”Am oprit să scot o anumită sumă de bani, dar imediat privirea mi-a fost atrasă de faptul că în fanta din bancomat se vedeau mai multe bancnote. M-am uitat pe afișajul electronic și am observat că scria suma de 2.400 de lei. Am luat banii, i-am numărat și apoi am intrat în bancă, unde i-am predat pe bază de proces-verbal și cu chitanță de depunere”, a relatat Ioan Corneliu Roman. Suceveanul speră că banii se vor întoarce la adevăratul proprietar, mai ales că și suma în discuție este una destul de mare. ”Sper din tot sufletul să își recupereze banii. E pentru prima oară când mă confrunt cu o asemenea situație, iar primul meu impuls a fost acela să restitui banii. Nu m-am gândit nici o secundă să mi-i însușesc, pentru că ar fi fost un gest urât. Până la urmă sunt cadru didactic și trebuie să dau un exemplu și elevilor mei”, a mai arătat profesorul Ioan Corneliu Roman.