... iată că absențele lui Mané și Salah n-au avut niciun impact. Am aruncat un ochi pe prima semifinală de la Cupa Africii pe Națiuni, Burkina Faso – Senegal. Prima repriză a fost așa cum ar fi ghicit orice parior, adică un 0-0 fără sare și piper. Boring, cum ar fi zis pretențiosul Daniil Medvedev. Însă după pauză meciul s-a dus în +3.5 goluri, ceea ce schimbă total percepția. Clasa lui Sadio Mané a ieșit în cele din urmă la suprafață (gol și pasă de gol), astfel că primul lucru făcut de fotbalistul lui Liverpool a fost să-i ureze baftă coechipierului Mo Salah în cea de-a doua semifinală. Aceasta se va fi disputat aseară, iar Egiptul a avut misia grea de a elimina țara gazdă, Camerunul. Nu știu dacă sunt în asentimentul dumneavoastră, dar tare m-aș bucura să fi reușit. Oficialii camerunezi au cam luat-o razna, sunt conștienți că doar trofeul ar avea efectul halucinogen de a transforma deficiențele de organizare în triumf exploatat politic. Privind dinspre continent, de fapt dinspre o anumită insulă, oare cum s-ar simți Klopp văzându-și cei mai buni fotbaliști plecați la CAN în plin campionat domestic și rămași acolo până la ultimul meci? Fiind dintr-un aluat diferit față de majoritatea celor din branșă, eu zic că s-ar bucura pentru ei. Degeaba i-ar avea la club dacă nu ar fi fericiți. Pe de altă parte, Liverpool s-a descurcat admirabil fără cei doi corifei. La ultimul meci jucat de aceștia pentru cormorani, chiar la începutul anului, a fost un 2-2 pe terenul lui Chelsea, fiecare dintre ei marcând câte un gol. De atunci, Liverpool s-a calificat în turul 4 al Cupei Angliei, s-a calificat în finala Cupei Ligii (deși a fost nevoie de două meciuri ca s-o dovedească pe Arsenal) și a învins fără emoții în cele două meciuri de Premier League, marcând câte 3 goluri. Iar următorul meci, care se suprapune cu finala CAN, adică duminică, este cu Cardiff în turul 4 al Cupei Angliei. Așadar, la îndemână. Și în campionat există speranță, s-au recuperat două puncte față de City. Chiar dacă Liverpool se află acum la 9 puncte în spate, are un meci mai puțin disputat. Iar pe Liverpool cred că o vom vedea în formație completă abia peste două săptămâni, la meciul cu Inter din Liga Campionilor.