Vineri, 4 Februarie 2022 (13:35:55)

Dintre cei 1.787 de suceveni care s-au testat în intervalul 3-4 februarie, 382 au fost confirmați cu SARS-CoV-2, a informat, vineri, la ora 13.00, Prefectura Suceava. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 68 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Indicele de pozitivare a scăzut de la aproximativ 30 la sută, cât a fost săptămâna trecută, la 21,43 la sută, vineri.

Incidența la nivel județean este de 9,38 la mie, cu 4.406 cazuri în evoluție, în toate localitățile din județ. Astfel, din cele 114 localități, una are un singur caz în evoluție (Ulma), 3 au sub cinci cazuri în evoluție, 24 au sub zece cazuri în evoluție, iar 86 au peste zece cazuri în evoluție.

La această dată în județ sunt 4406 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție, în intervalul 3-4 februarie fiind declarate vindecate 399 de persoane.

La nivel național au fost înregistrate 31.776 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, cu 895 mai puțin decât în ziua anterioară. 3.182 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.