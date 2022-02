Joi, 3 Februarie 2022 (14:02:18)

Indicatorii situației epidemiologice în județul Suceava par să arate o tendință de descreștere a amplitudinii pandemiei. Joi, conform buletinelor de presă remise de Grupul de Comunicare Strategică și Prefectura Suceava, în județ au fost confirmate 371 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, din 1.889 de persoane testate. Rata de pozitivare a scăzut la 19,96 la sută, la fel și incidența la nivel județean, care joi era de 9,65 la mie, cu 4.384 de cazuri în evoluție.

De asemenea, în „top 10 incidență”, la nivel național, nu mai este nici o localitate din județul Suceava. Chiar dacă la această dată nu avem nici o localitate în zona verde, din cele 114 localități una nu are nici un caz în evoluție - comuna Ulma, 6 au sub cinci cazuri în evoluție, 21 au sub zece cazuri, iar 86 au peste zece cazuri în evoluție.

În municipiul Suceava incidența se menține ridicată, la 18,17 la mie, cu 1.353 de cazuri în evoluție.

Din păcate, așa cum s-a întâmplat și în valurile precedente, în etapa a doua crește numărul de decese în rândul persoanelor cu Covid, joi în județ fiind raportate 10 astfel de decese.

Referitor la vaccinare, a crescut ușor numărul sucevenilor care se vaccinează anticovid. În cursul zilei de 2 februarie a.c., s-au vaccinat 397 de persoane, din care 124 cu prima doză (5 copii), 107 cu doza a II-a și 166 cu doza a III-a.

La nivel național, joi au fost înregistrate 32.671 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, cu 3.131 mai puțin decât în ziua anterioară, din 33.656 de teste RT-PCR și 68.389 de teste rapide antigenice. 3.308 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.