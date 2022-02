Joi, 3 Februarie 2022 (16:43:37)

Conducerea AJF Suceava a stabilit datele aferente sezonului de primăvară în fotbalul județean. Primele vor reveni în competiție formațiile de Liga a IV-a, pe data de 13 martie, când sunt programate partidele din prima etapă a returului, sezonul regulat urmând să se încheie pe 8 mai. La finalul sezonului regulat, punctele se vor înjumătăți, urmând ca primele cinci clasate să se califice în play-off, care se va derula între 15 mai și 12 iunie, iar ultimele cinci să evolueze în play-out, în intervalul 15 mai și 6 iunie. Data limită pentru transmiterea campioanei este 12 iunie, pentru că pe 18 și 25 iunie se vor disputa cele două manșe ale barajului pentru promovarea în Liga a III-a, acolo unde reprezentanta Sucevei va întâlni campioana unuia dintre județele Iași, Botoșani, Vaslui, Neamț sau Bacău.

Campionatul Ligii a V-a va începe pe data de 20 martie, în Seria I, în timp ce întrecerea din seriile a II-a și a III-a se va relua o săptămână mai târziu, urmând să nu existe nici măcar o etapă intermediară în sezonul de primăvară.

În ceea ce privește campionatele de juniori Under 11 și Under 13, se vor derula între 9 aprilie și 21 mai.

Datele de disputare a competițiilor Cupa României - faza județeană, ediția 2021 -2022, campionatul de juniori Under 15, Under 17 și Under 19 la nivel judeţean, vor stabilite până la data de 1 martie 2022.