Spitalul Municipal Rădăuți refuză noi doze de anticorpi monoclonali repartizate de Ministerul Sănătății pentru tratamentul pacienților cu forme ușoare și medii de Covid-19, pe motiv că nu are cui să le administreze deoarece pacienții vin târziu la spital și nu se încadrează în criteriile de eligibilitate. Managerul spitalului, Dan Vatră, a declarat, joi, că a primit un referat de la medicul-șef al secției Boli Infecțioase, prin care i-a comunicat că de anticorpi monoclonali „nu mai este nevoie”. Unul dintre motivele invocate ar fi că în cazurile de Covid provocate de Omicron eficiența acestora este redusă, iar un alt argument este că nu au cui să administreze tratamentul. „La început ceream cât mai multe doze, să avem pentru pacienții noștri, și când au ajuns am văzut că nu avem cui să le dăm”, a afirmat managerul. Acesta a spus că din tranșa precedentă, de 20 de flacoane de anticorpi monoclonali, spitalul mai are încă 8, și asta din cauză că pacienții nu sunt eligibili pentru acest tratament – fie vin târziu, fie au luat medicamente anterior prezentării la medic.

Un alt spital care a refuzat dozele de anticorpi monoclonali este cel din Siret, pe motiv că nu are medic infecționist care să administreze tratamentul.

· La spitalul din Suceava, anticorpii monoclonali sunt folosiți cu succes

Tratamentul cu anticorpi monoclonali este folosit însă cu succes la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Medicul infecționist Monica Terteliu, șefa secției Boli Infecțioase din spitalul sucevean, a declarat că în comunitate circulă atât tulpina Omicron, cât și Delta, iar în cazul tulpinii Omicron, tratamentul cu anticorpi are într-adevăr eficiență mai redusă, dar în nici un caz nu este contraindicat. ”Noi am secvențiat virusul la formele grave din ATI în prezent și marea lor majoritate sunt cu Delta. Probele se trimit la Iași pentru secvențiere, iar rezultatele vin în 5-6 zile. Nu pot să aștept atâta timp. Chiar dacă dominanta este Omicron în valul 5, circula încă și Delta, care dă forme grave de boală. Dacă un om are o șansă în plus și eu am ceva să-i dau, îi dau. Este o șansă pentru pacient. Dacă este infecție cu Omicron, nu va avea un efect mare, însă nu-i faci rău, dar dacă din întâmplare este Delta, s-ar putea să salvezi acel om”, a declarat dr. Terteliu.

Medicul infecționist a spus că la pacienții dializați care fac Covid, din rândul cărora s-au înregistrat foarte multe decese, tratamentul cu anticorpi monoclonali a dat „rezultate spectaculoase”. „La pacienții dializați, la care este un mare risc să evolueze spre o formă severă, am folosit anticorpii monoclonali cu mare succes. N-am mai avut agravări și rezultatele au fost spectaculoase”, a mai spus doctorul Monica Terteliu.

· Criteriile de eligibilitate pentru tratamentul cu anticorpi monoclonali

Menționăm că acest tratament se administrează pacienților cu forme ușoare și medii de boală, care nu necesită administrare de oxigen și care au factori de risc semnificativi pentru evoluția severă a Covid-19 (una sau mai multe comorbidități), de preferat în primele 3-5 zile de la debutul simptomelor. Eficiența anticorpilor monoclonali depinde de administrarea cât mai precoce după debutul bolii, nu mai târziu de primele 7 zile.

Criteriile de eligibilitate sunt: 1. semnarea consimțământului informat; 2. forme ușoare, care nu au nevoie de supliment de oxigen; 3. administrarea la mai puțin de 7 zile de la debutul simptomatologiei; 4. factori de risc pentru evoluție severă (se prioritizează persoane cu mai mulți factori de risc); 5. vârsta peste 65 ani; 6. indicele de masă corporală (masa unei persoane raportată la înălțime) BMI>30 kg/m2; 7. boli cardiovasculare severe, insuficiență cardiacă, infarct miocardic recent, cardiopatia ischemică severă; 8. bronhopneumopatie cronică obstructivă (BPCO); 9. diabet zaharat tip 1; 10. terapie imunosupresoare - terapii biologice; 11. pacienți cu transplant de organe sau măduvă; 12. pacienți cu neoplazii sau hemopatii în terapie; 13. SIDA.

Pentru a fi eligibil pentru tratamentul cu anticorpi monoclonali un pacient infectat cu SARS-CoV-2 trebuie să îndeplinească primele trei criterii și cel puțin unul din factorii de risc, cumulativ. Odată intrate în farmacia spitalului, medicamentele pot fi eliberate pacienților după o prealabilă evaluare clinico-biologică care poate fi realizată fie în spital, fie în cabinetele medicilor de familie care, mai apoi, îndrumă pacienții pentru administrare în spital. Administrarea se poate face în 3 locații: prin spitalizare de zi, la camera de gardă și în Unitatea de Primiri Urgențe.

Recomandarea este ca în situația îmbolnăvirii și testării tratamentul să se administreze în primele 5 zile de la primul simptom şi nu mai târziu de 7 zile.