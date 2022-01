Luni, 3 Ianuarie 2022 (14:29:27)

O tânără din Marginea, Diana Lungu, în vârstă de 21 de ani, a urcat pe podium și s-a clasat pe poziția a III-a la concursul „Vedeta populară”, sezonul șapte, emisiune realizată de Iuliana Tudor la TVR 1.

„Mă înclin în fața dumneavoastră și vă mulțumesc. Mai mult decât experiența și amintirile frumoase, v-am câștigat pe voi, publicul meu. A voastră sunt! Sus Bucovina! Mândră să duc Marginea, Suceava, Bucovina pe locul III la <Vedeta populară> a României”, a fost primul mesaj postat de tânără după ce a aflat că se află pe podium.

Marea finală - Vedeta populară a fost transmisă în noaptea de Revelion, pe TRV 1.

Tânăra Diana Lungu ne-a spus că talentul i-a fost descoperit la vârsta de 14 ani, când a mers la colindat cu prietenii ei. Mai apoi, talentul i-a fost șlefuit, în timp, de mai mulți dascăli: Dumitru Pomohaci, Elena Simionesei, Ionuț Urdeș, Sergiu Dumbravă. Diana este în ultimul an la secția Pedagogie din cadrul Universității de Arte „George Enescu” din Iași.

„Mi-am dorit de când a apărut acest concurs televizat să particip, dar niciodată nu am crezut că sunt pregătită pe deplin. Profesorul Dumitru Pomohaci a fost ferm convins că voi putea răzbate în acest concurs și m-a îndrumat să merg la preselecția din sezonul 7. Când este dorință, talent și multă muncă în spate, poți trece prin aceste probe”, ne-a destăinuit Diana Lungu.

· „Este cu adevărat o realizare pentru mine”

Despre „Vedeta populară”, Diana ne-a spus că este un concurs complex și cu cerințe multe. Este un concurs care te scoate din zona ta de confort, un concurs care te pune la încercare. „Nu am visat niciodată să ajung prea sus, dar după ce am trecut preselecția, mi-am dorit să nu fiu eliminată la prima proba, mai apoi să intru în semifinală. Când vezi că poți și urci câte o treaptă, tragi nădejde să mergi tot mai departe și dorința este din ce în ce mai mare”, ne-a mai povestit Diana, care după ce s-a văzut în finală, și situată pe podium, a afirmat: „Mi s-a confirmat că toată munca mea dă roade. <Vedeta populară> este cu adevărat o rampă de lansare și am fost cu adevărat uimită de câtă lume m-a felicitat, mai ales din sudul țării. Este cu adevărat o realizare pentru mine”.

Tânăra a interpretat în concurs un colind vechi, din repertoriul îndrăgitei interprete Sofia Vicoveanca, dar a avut de trecut și de proba „cântecului țigănesc”, care i-a dat multe bătăi de cap, mai ales învăţarea dansului țigănesc, însă cu efort și determinare a reușit să aibă prestații foarte bune.

· Gabriel Treteag din Cornu Luncii, finalist

În finala concursului, județul Suceava a mai fost reprezentat de un sucevean talentat, Gabriel Treteag, în vârstă de 18 ani, din Cornu Luncii, care s-a aflat printre primii 5 tineri talentați, tineri care au pornit cu şanse egale în cursa pentru Marele Premiu. Cei 5 finaliști au fost: Gabriel Treteag din Cornu Luncii (Suceava), Ingrid Boengiu din Gorj, Ştefania Varga din Bistriţa, Florin Pieleanu din Teleorman şi Diana Lungu din Marginea (Suceava). Tânărul interpret Gabriel Treteag crede că indiferent de rezultatul obținut la acest concurs, el este un câștigător. „Am câștigat cel mai frumos și prețios public. Un public care mă susține și pe care îl iubesc, motiv pentru care voi munci mereu pentru a nu-l dezamăgi. Vouă, oameni dragi, vă mulțumesc și mă plec în fața dumneavoastră”, a transmis Gabriel Treteag.

„Vedetă populară” a României, sezonul șapte, a fost aleasă o tânără în vârstă de 17 ani, din Gorj, Ingrid Boengiu, pe poziția a II-a urcând Ştefania Varga din Bistriţa (II), iar pe un onorant loc III s-a aflat Diana Lungu din Marginea (Suceava).

„Felicitări câştigătoarei! Dar şi fiecăruia dintre cei cinci finalişti! Au fost extraordinari toţi! Mândră de voi!”, le-a transmis Iuliana Tudor tuturor concurenţilor.