Infrastructură

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat în ședința extraordinară de joi a deliberativului că anul 2022 va începe în forță în ceea ce privește investițiile, în special în ceea ce privește modernizarea și repararea drumurilor județene. La finalul ultimei ședințe a deliberativului județean Suceava din acest an, Gheorghe Flutur a spus că anul 2021 se încheie „neașteptat de bine”, în special în ceea ce privește alocările de fonduri pentru județ. „Vorbim aici de Legea bugetului de stat care este promulgată și ne bucurăm să avem asigurată finanțarea pentru cele 61 de primării din proiectul <Suceava - utilități și mediu>. Era o îngrijorare pentru noi. Am rezolvat și problema de la Aeroportul <Ștefan cel Mare> din Suceava, cu fondurile alocate pentru a putea merge mai departe. Și am văzut că miercuri seara, în ședința de Guvern, s-au mai aprobat niște sume de bani pentru PNDL și este prins și Consiliul Județean Suceava și cred că mai sunt și alte localități. Important este că am găsit înțelegere, iar ceea ce am solicitat mi s-a dat cu maximă promptitudine”, a afirmat Flutur.

El a adăugat că din acest motiv poate să afirme că anul 2021 se încheie sub auspicii bune, iar pentru anul 2022 „va trebui să începem în forță cu foarte multe investiții”. Astfel, șeful administrației județene a precizat că încă din primele zile ale anului viitor se vor semna două contracte mari pentru drumurile județene de la Bilbor și Mălini, care fac legătura cu județene Harghita, respectiv Neamț. „De asemenea, avem sume destul de importante de bani în buget prinse pentru drumuri, și aici vreau să lansăm un program foarte curajos pentru întreținerea, reparațiile curente, dar și investițiile la drumurile județene pentru anul viitor”, a încheiat Flutur.