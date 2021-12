Vineri, 31 Decembrie 2021 (13:53:25)

Județul Suceava încheie acest an cu cu toate localitățile în scenariul verde, cu o rată de infectare mai mică de două cazuri de Covid-19 la mia de locuitori. Prefectura Suceava a transmis că în cursul zilei de astăzi, din cele 114 de localități ale județului, 47 nu au bolnavi de coronavirus, 19 au câte un caz în evoluție, 30 au sub cinci cazuri în evoluție, 12 au sub zece cazuri în evoluție iar 6 au peste zece cazuri în evoluție.

În ultima zi a anului, în județul Suceava sunt 340 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.