Marţi, 21 Decembrie 2021 (14:05:36)

Un profesor de sport din Târgu Mureș a câștigat premiul cel mare de 3.500 de dolari americani la concursul de culturism desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute. la Casa de Cultură Suceava.

Florin Dogaru, în vârstă de 35 de ani, s-a impus inițial la categoria Seniori +90 de kilograme, iar apoi, în cadrul aceluiași concurs, a câștigat Open-ul, probă la care arbitrii l-au ales pe cel mai bun dintre cei mai buni. Practic, la Open, ultima etapă a competiției, au intrat pe scenă doar câștigătorii fiecărei categorii în parte.

Profesorul din Târgu Mureș, care este și antrenor personal, a plecat de la Suceava în total cu 4.000 de dolari americani, pe lângă marele premiu de la Open încasând și 500 de dolari, premiul I la categoria +90 de kilograme.

“Sunt foarte bucuros că am încheiat acest an cu un premiu atât de important la un concurs de asemenea nivel. M-am apucat de culturism acum 17 ani și concurez de 16 ani. Am început să mă antrenez într-o sală improvizată într-un garaj. Am participat la peste 50 de competiții, atât naționale, cât și internaționale”, a declarat Florin Dogaru pentru Monitorul de Suceava.

Sportivul din Târgu Mureș a participat numai în acest an la cinci concursuri internaționale, iar în palmaresul lui, printre multe alte premii, are trei locuri III la Mr. Olympia Amatori.

· Un tânăr din Siret, câștigător la două categorii

Semtex Grand Prix 4 s-a desfășurat duminică, 19 decembrie 2021, pe scena Casei de Cultură Suceava, nu mai puțin de 36 de sportivi, din diferite județe ale țării, fiind înscriși la startul competiției. Marea majoritate dintre ei antrenori personali, dar au fost și profesori și angajați din Poliție și Jandarmerie.

Dintre câștigătorii categoriilor s-a remarcat Alexandru Breabăn (21 de ani), din Siret, sportiv care a reușit să se impună la două categorii: Juniori Open și Seniori, cat. 80 de kilograme.

Alex e student, antrenor personal și face sport de la 13 ani. De culturism s-a apucat la 17 ani, fiind antrenat de către suceveanul Cristi Tcaciuc, un veteran al culturismului din România. Palmaresul tânărului din Siret e deja unul impresionant: locul IV la Mondiale, campion balcanic la Seniori 80, vicecampion balcanic de junior, campion naţional de juniori.

Locul I, la fiecare categorie din concurs

Juniori Open – Alexandru Breabăn, 21 de ani, din Siret

Masters Open – Marius Antohe, 42 de ani, din Iași

Seniori 70 kg – Petru Paladiu, 30 de ani, din Onești

Seniori 80 kg – Alexandru Breabăn, 21 de ani, din Siret

Seniori 90 – Ovidiu Ioan Velici, 34 de ani, din Arad

Seniori 90+ – Florin Dogaru, 35 de ani, din Târgu Mureș

Classic Physique Open – Andrei Alexandru Neacșu, 30 de ani, din București

Open – Florin Dogaru, 35 de ani, din Târgu Mureș

Concursul a fost transmis live de către Big Arms Society, iar înregistrarea competiției o puteți vedea aici.