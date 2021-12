Marţi, 21 Decembrie 2021 (14:46:57)

Elevii Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți au inițiat campania „Când iubești, dăruiești!”, campanie care se derulează sub semnul generozității și al grijii față de cei vulnerabili, față de cei care au nevoie de ajutor. Directorul Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, prof. dr. Adrian-Nicolae Puiu, a declarat că „în contextul social actual, instituția școlară nu mai poate reprezenta în mod exclusiv spațiul în care se transmit și se primesc conținuturi, se vehiculează informații, se dezvoltă competențe și deprinderi necesare. Mai mult, școala dobândește statutul privilegiat de a dezvolta la copii competența morală, de a-i învăța pe viitorii adulți să fie oameni mai buni din perspectivă emoțională, oportunitatea de a le cultiva și consolida spiritul empatiei”.

Campania „Când iubești, dăruiești!” nu s-ar fi putut desfășura fără implicarea activă și sinceră a celor trei actori ai actului educațional: copii, părinți și profesori. O activitate s-a desfășurat recent la Căminul pentru Persoane Vârstnice „Gerald Schweighofer” din Rădăuți. La această activitate, au fost implicate trei clase: clasa a V-a, cei mai tineri voluntari din școală, sub îndrumarea dirigintei Chelba Mirela, clasa a X-a E, sub îndrumarea dirigintei Anton Elena, și clasa a X-a G, sub îndrumarea dirigintei Popovici Angelica. La activitate au participat şi directorul colegiului, prof. Puiu Adrian Nicolae, și directorul adjunct, prof. Lăzărescu Luminița.

Persoanele vârstnice au primit în dar alimente, dulciuri și fructe, gestul elevilor aducându-le multă bucurie.

Eleva Georgeana Olenici, din clasa a X-a E, de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, a spus că prin această campanie „am avut ocazia să învățăm o lecție foarte importantă, și anume lecția de a fi acolo... A fi acolo pentru cei care au nevoie de un zâmbet, de o îmbrățișare, de un gest frumos. În acest scop, am realizat, alături de părinții noștri, treizeci de cadouri, și ajutați de Moș Crăciun le-am împărțit beneficiarilor de la căminul pentru vârstnici din oraș. Pe lângă pachete, am pregătit și câteva colinde, pentru a transmite bucuria Nașterii Domnului <bunicilor>, care ne-au ascultat cu lacrimi în ochi și ne-au primit cu bucurie. În urma acestei vizite emoționante, am realizat că este important să dăruim cu iubire, și mai ales, să dăruim iubire”.