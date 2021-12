Emoție, relaxare, creativitate

Miercuri, 1 Decembrie 2021 (09:30:56)

Elevii de la cercurile Cenaclu literar / Teatru, alături de cei de la Redacție presă, radio, TV/Foto de la Palatul Copiilor Suceava, ghidați de profesoarele Alina Șandru și Mihaela Buculei, au marcat recent evenimentele lunii decembrie printr-o întâlnire benefică, relaxantă, ludică.

Prima parte a activităților au fost dedicate zilei de 1 Decembrie. Pornind de la semnificația acesteia: ,,un simbol al unității românilor”, elevii au adus în centrul atenției numele unora dintre românii care au contribuit la dezvoltarea științei, tehnologiei, artelor. Au povestit despre Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul și rolul lor în istorie, despre matematică și Grigore Moisil, despre aviație și Aurel Vlaicu.

Din domeniul artei, elevii și cele două profesoare de la Palatul Copiilor au menționat numele lui Constantin Brâncuși, Nicolae Grigorescu, George Enescu și Ciprian Porumbescu. Elevii au aflat mai multe și despre Victor Babeș și Ion Cantacuzino, din domeniul medicinei.

Unii dintre copii au recitat poezii semnate de Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, iar alții au citit povești de Ion Creangă. „Nu am putut să nu fim mândri când am povestit despre Nadia Comăneci sau Gheorghe Hagi. Fiind luna darurilor am ales să trimitem tuturor un gând bun, o mulțumire, o rugăciune. În partea a doua a «Sărbătorii Întâlnirii de Decembrie», am ales activități care să îi inspire pe copii, pentru a petrece momente frumoase și pentru a rămâne cu amintiri magice, amintiri cu sclipici”, au spus îndrumătoarele grupului de copii.

Calendarul de Advent inițiat și realizat de elevi

Pornind de la ideea unui calendar de Advent, cei mici au trăit experiențe pline de surprize, distractive. Adventul reprezintă o tradiție creștină al cărei nume provine din latină și înseamnă sosire. Este despre a ne pregăti pentru ziua de Crăciun, de a intra într-o stare de sărbătoare și de a ne conecta unii cu alții, făcând lucruri frumoase împreună.

Calendarul de Advent inițiat și realizat de elevi s-a dovedit a fi provocator prin activitățile pe care fiecare dintre ei le-a propus. Spre exemplu, pentru una dintre zile, sarcina copiilor a fost să scrie cât mai multe cuvinte legate de Crăciun, o alta - să citească și să afle cum este sărbătorit Crăciunul în alte părți ale lumii. Cea mai atractivă li s-a părut tuturor aceea de a participa împreună cu familia la o ședință foto pe această temă. „Am reușit, împreună, să completăm cele 24 de bilețele și le-am ales și câte un simbol. Ne-am încărcat cu spiritul Crăciunului printr-o stare de bine, prin joc, prin zâmbet, ne-am alimentat emoția așteptării și ne-am pregătit pentru Nașterea pruncului Iisus, miracol pe care îl trăim cu bucurie în fiecare zi din decembrie. Sărbătoarea «Întâlnirii de Decembrie» a fost una pe care am făcut-o unii cu alții și unii pentru alții. Toți am dăruit și am primit zâmbete și dragoste. În cadrul parteneriatului dintre cele două cercuri a fost realizat un mic film dedicat Zilei Naționale”, am aflat de la participanți.