În preajma Zilei Naționale

Marţi, 30 Noiembrie 2021 (10:21:35)

În centrele și serviciile multifuncționale, dar și în casele de tip familial din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, pregătirile pentru Ziua Bucovinei și pentru Ziua Națională a României au început cu câteva zile înainte, aceste activități însemnând un nou prilej de bucurie pentru copiii, tinerii și persoanele cu dizabilități din sistemul de protecție.

Orice activitate desfășurată în serviciile Protecției Copilului Suceava de către beneficiari, copii, tineri și adulți, mai ales în condiții de restricție, implică emoții și trăiri, precum și dorința de a fi apreciați pentru ceea ce realizează împreună.

„Desenăm împreună, coasem veșminte naționale, confecționăm stegulețe și alte produse cu marca tricolorului, ascultăm împreună cântece patriotice și povești despre eroii acestui neam, ne simțim până în măduva oaselor, români, cu bune și cu rele, ne promitem să fim mai buni și să îi onorăm pe străbunii noștri prin ceea ce facem și ceea ce gândim în fiecare zi”, au transmis reprezentanții DGASPC Suceava.

Vă prezentăm câteva mesaje trimise de personalul și beneficiarii din cadrul serviciilor DGASPC Suceava:

,,«Bucovina - ținutul dintre Obcini. Aici există culori pe care mulți pământeni nu pot să le vadă. Aici miroase a rășină, fânețele au flori felurite, păsările nu contenesc să cânte iar stelele nu cad, ci doar măsoară infinitul»”(Casian Balabasciuc)

Beneficiarii noștri serbează Ziua Bucovinei și a României îmbrăcând cu respect și mândrie IA tradițională bucovineană, fetele cele mai iscusite și pricepute în arta meșteșugului popular țes la gherghef și cos năframe bucovinene, iar băieții, cu gândul la înaintașii noștri, confecționează stegulețe și ascultăm împreună cântece populare bucovinene și patriotice. La mulți ani, Bucovina! La Mulți Ani, Dragi Bucovineni! La mulți ani, România! (Centrul de Abilitare și Reabilitare Fundu Moldovei)

„Îngerașii cu sufletul curat și personalul din centru, și-au dat «Mână cu mână» pentru a marca sărbătoarea care a unit toată suflarea românească și am creat împreună o expoziție tematică pentru a ne aminti cine suntem și pentru a ne omagia străbunii. «LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!» (Complexul ”Blijdorp - O Nouă Viață” - Centrul de zi pentru copii, Suceava)

”La nivelul centrului nostru, la Casele de tip familial (Lotus, Iasmina, Orhideea, Iris) pe parcursul acestor zile se vor organiza câteva momente artistice care constau în cântece patriotice interpretate de copiii și tinerii cu dizabilități, dansuri moderne, am organizat o expoziție cu lucrări tematice, poezii patriotice iar la finalul serbării vom cânta și dansa Hora Unirii” (Centrul de Servicii pentru Copilul aflat în Dificultate Gura Humorului)

”An de an sărbătorim, alături de întreaga țară, ziua de 1 Decembrie ca Ziua Națională a României, acest eveniment fiind o bună ocazie pentru a-i informa pe beneficiarii noștri despre cum s-a format România, pentru a le vorbi despre Ziua Națională și despre românii care au avut o contribuție esențială într-un anumit domeniu precum: medicină, arte, inventică, sport, oameni de stat, artiști, armată etc. Concluzia este că trebuie să fim uniți, să ne iubim țara, să-i iubim pe toți cei care au luptat pentru unirea și libertatea noastră care este cea mai de preț comoară. La mulți ani, români! La mulți ani, România!” (Centrul de servicii multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate Fălticeni)

”Cu recunoștință și bucurie în suflet ne pregătim pentru a sărbători Ziua Națională a României!” (CRRN Sasca Mică)

”Bucovina, cel mai frumos loc din lume, cu cele mai frumoase sate. Bucovina locul unde poveștile se împletesc cu realitatea și tradițiile sunt sfinte. Bucovina parte din România, o țară minunată. La mulți ani, dragi Bucovineni! La mulți ani, România!” (Centrul de Abilitare și Reabilitare Mitocu Dragomirnei)

”Pe 28 Noiembrie 1918 a avut loc proclamarea unirii Bucovinei cu România, moment istoric important în făurirea statului naţional unitar român, alături de unirea anterioară a Basarabiei - la 27 Martie - şi de unirea ulterioară a Transilvaniei, la 1 Decembrie. Noi, cu mic și mare ne-am îmbrăcat de sărbătoare, am ornat casele noastre cu cele trei culori ale României, ne simțim bucovineni și în același timp, români. Mulțumim străbunilor noștri pentru viețile pline de sacrificiu! La mulți ani, Bucovina! La mulți ani, România!” (Centrul de Servicii Multifuncționale pentru copilul aflat în Dificultate Rădăuți, Solca, Siret).

”La mulți ani, Bucovină, plai de dor! Suntem unici ca neam, frumoși la chip și suflet, binecuvântați prin faptul că trăim într-un ținut de basm, de aceea vă îndemnăm la înțelegere, toleranță, acceptare, empatie, pentru a întări legătura de suflet dintre noi! Să fiți sănătoși, veseli, ani mulți, prosperi și buni!” (Centrul de Servicii Sociale pentru Adulți cu dizabilități Blijdorp Suceava)

”Cu bucurie și mândrie, an de an, Centrul Pojorâta sărbătorește această zi importantă pentru Bucovina și pentru întreaga țară îmbrăcând cea mai frumoasă haină «Ia tradițională bucovineană», care are două caracteristici importante: unitatea și bogăția acestei țări! La Mulți Ani, BUCOVINA! La Mulți Ani, Dragi Bucovineni! La mulți ani, România! (Centrul de Recuperare și Reabilitare Persoane cu Handicap Pojorâta)

”Copiii și tinerii noștri au participat cu mare bucurie la evenimentele organizate cu ocazia Târgului de Crăciun din centrul orașului Suceava. În data de 27 noiembrie s-au bucurat, alături de alți copii din comunitate, de aprinderea luminilor în Bradul de Crăciun, iar cu ocazia zilei Bucovinei și a Zilei Naționale a României vor urmări evenimentele organizate și difuzate online cu această ocazie de Centrul Cultural Bucovina. Vor purta discuții despre importanța acestor zile și despre Iancu Flondor, un mare om politic, care alături de alte figuri marcante ale acelor vremuri, au înfăptuit Unirea Bucovinei cu Țara, la 28 noiembrie 1918. La mulți ani, Bucovina! La mulți ani, România!” (Centrul de Servicii Multifuncționale de Tip Rezidențial Suceava)

”De Ziua Bucovinei, am marcat această zi specială prin participare la slujba de duminică, apoi am îmbrăcat mândrul strai bucovinean și am omagiat memoria înaintașilor noștri! Mândri că suntem bucovineni! La Mulți Ani, Bucovina!” (Centrul de Recuperare și Reabilitare Costâna)

”Transmitem tuturor bucovinenilor LA MULȚI ANI! Noi ne dorim să fim uniți în cuget și simțiri, să ne acceptăm unii altora unicitatea, să ne bucurăm împreună și să fim mai buni! La mulți ani, Bucovina! La mulți ani, România!” (Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Zvoriștea)

„Să ne bucurăm împreună în aceste zile, să ne aducem aminte de înaintașii noștri, să rămânem «uniți în cuget și simțiri», să ne dorim să fim mai buni, mai patrioți și mai iubitori de țară! La mulți ani, Bucovina! La mulți ani, România! La mulți ani, dragi români, oriunde vă aflați!” (Director executiv Georgeta Nadia Crețuleac, împreună cu conducerea, personalul și beneficiarii din cadrul DGASPC Suceava)