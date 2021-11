Activități

Luni, 29 Noiembrie 2021 (09:30:17)

La Şcoala Gimnazială Pârteștii de Sus au avut loc recent acțiuni cu scopul de a schimba comportamentul social, de a educa și de a mobiliza copiii, atât în vederea prevenirii violenței asupra copiilor, cât și în vederea manifestării dragostei faţă de poporul nostru, limba română, strămoşii noştri. Astfel, pentru a contribui la crearea unei culturi mai preventive și la stoparea violenței, la Şcoala Gimnazială Pârteștii de Sus, inclusiv școlile structură Școala Gimnazială „Henryk Sienkiewicz” Solonețu-Nou și Școala Gimnazială Cacica, s-au desfășurat activități educative în cadrul Campaniei “19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor”, având ca scop educarea elevilor în spiritul prevenirii abuzului şi violenţei faţǎ de copii şi tineri, prevenirea comportamentelor de risc şi formarea unui stil de viaţă sănătos în rândul elevilor prin dezvoltarea unei atitudini responsabilefaţă de efectele consumului de substanțe; conștientizarea elevilor cu privire la fenomenul malnutriției, coștientizarea efectelor negative ale fenomenului de ,,bullying”,dar șipromovarea principiilor unui internet mai sigur, având în vedere că activitățile școlare s-au desfășurat atât în mediul online, cât și fizic.A fost un bun prilej pentru a comunica unii cu alții, activitățile având caracter teoretic și practic și au vizat implicarea elevilor, cadrelor didactice și părinților.

Printre temele abordate în cadrul acțiunii se numără:

Prevenirea agresiunii, neglijării și a malnutriției;

Prevenirea practicilor tradiționale dăunătoare și a pedepselor corporale;

Prevenirea dependenței și a abuzului de substanțe;

Ziua mondială pentru prevenirea violenței împotriva copiilor/ tinerilor;

Prevenirea pericolelor TIC;

Ziua Universala a Drepturilor Copiilor.

Implicare

Cadrele didactice care s-au implicat în acțiunile desfășurate în toate unitățile școlare sunt: prof. Ana-Maria Macovei, prof. Elena Strugariu, prof. Mihaela Bălăcian, prof. Maria Ostrovshi-Chahula, prof. Gheorghe-Nelu Andronic, prof. Iuliana Nichitoi, prof. Eugenia Eugenia, prof. Irina Sahlean, prof. Laura Denisa Ungurea, prof. Maria-Liliana Iuga, prof. Mihaela Nacu, prof. Maria-Liliana Anton, prof. Laura Chifor, prof. Oana Cîmpan, prof. Mihaela Strugar, prof. Maria-Natalia Ucraineț-Crețu, prof. Monica Albu, prof. Nicoleta-Iuliana Ciornei.

Coordonatorul campaniei la nivelul unității, prof. înv. primar Adriana Drăghici, a spus că a încheiat această campanie „cu o frumoasă activitate sărbătorind Ziua Universală a Drepturilor Copilului. Elevii au fost informați cu privire la promovarea și respectarea drepturilor copilului. Putem spune că a fost o adevărată sărbătoare pentru noi. Dacă anul trecut am desfășurat online toate activitățile Campaniei, anul acesta ne-am bucurat de prezență fizică la școală. Astfel, am dezbătut fiecare drept al copilului cu păreri Pro și Contra, am povestit, am cântat, am recitat și am realizat desene și afișe pe această temă de la cei mici până la cei mai mari elevi ai celor trei școli din comună. Și în acest an, inocența lor a transmis emoție, dar parcă și mai multă încredere.”

O altă activitate deosebită pe care au desfășurat-o elevii de la Şcoala Gimnazială Pârteștii de Sus a fost sărbătorirea zilei de 1 Decembrie -Ziua României, în care au fost implicate toate cadrele didactice și elevii școlilor din comună. Prin activități diverse, elevii au reușit să-și manifeste dragostea față de țară și respectul pe care îl au față de trecutul istoric. Directorul Şcolii Gimnaziale Pârteștii de Sus, prof. Maria-Natalia Ucraineț-Crețu, a felicitat cadrele didactice și elevii care au pregătit și au desfășurat activitățile, care s-au implicat cu responsabilitate și entuziasm, „creând momente de reală educație, cu caracter teoretic, practic, ateliere creative și dezbateri. Copiii au cântat și ne-au încântat cu farmecul și cu zâmbetul lor”.