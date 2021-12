Proiect

Miercuri, 1 Decembrie 2021 (10:57:24)

La Colegiul Național „Nicu Gane” (CNNG) din Fălticeni a fost inaugurată recent prima sală de clasă SMART, care va fi folosită de elevii clasei a V-a.

Proiectul de amenajare este o inițiativă a profesorilor Dana Anton și Anca Șoldănescu și a fost implementat cu sprijin financiar obținut din mediul privat.

Sala de clasă SMART este situată la parterul Corpului C de la CNNG Fălticeni, acolo unde sunt cele patru clase de gimnaziu. Această sală propune elevilor o nouă perspectivă asupra modului de interacțiune la școală și oferă cadrelor didactice un spațiu în care pot aborda metode moderne de lucru cu elevii. Sala are o suprafață aproximativă de 50 de mp și anterior era amenajată ca o sală de clasă obișnuită, unde își desfășurau orele de curs bobocii de gimnaziu.

Profesoara de limba engleză Dana Anton, inițiatoarea proiectului, ne-a spus că și-a dorit de mult timp să lucreze într-un spațiu unde să dispună de toată tehnologia necesară unor altfel de ore cu elevii „și am decis să solicit sprijin din partea reprezentanților din mediul privat. M-am bucurat să găsesc deschidere din partea unor companii cu notorietate, care își doresc să sponsorizeze astfel de proiecte educaționale. Cu siguranță, într-un astfel de spațiu, elevii își vor dezvolta abilitățile digitale, atât de necesare pentru job-urile viitoare. Nu putem nega faptul că trăim într-o lume tot mai digitală, iar în domeniul educației, tehnologia reprezintă pasul necesar adaptării și acceptării unei generații noi de elevi.”

Cu ajutorul sponsorilor

În prezent, sala de clasă este dotată cu echipamente digitale și dispune de whiteboard, smartboard, smart TV, videoproiector, sistem audio performant, o imprimantă multifuncțională, un laptop și o tabletă grafică. Sala a fost amenajată într-un design specific spațiilor moderne de învățământ, cu scopul de a le crea elevilor un mediu de lucru atractiv, care să le încurajeze creativitatea. A fost comandat mobilier modern, au fost înlocuite jaluzelele, corpurile de iluminat, a fost eliminat lambriul și a fost montat parchet de trafic intens, pentru a crea o atmosferă mai călduroasă. În spatele clasei s-a creat o zonă de lectură și o minibibliotecă, de unde elevii pot lua acasă cărți cu împrumut.

Prof. de arte plastice Anca Șoldănescu, de asemenea implicată direct în dezvoltarea proiectului, a declarat: „Oricât de mult dotăm cu aparatură tehnologică o sală de clasă, nu trebuie să uităm de partea sa vizuală. La școală, dimensiunile încăperii și designul reprezintă elemente-cheie pentru a stimula învățarea și creativitatea elevilor. Mă bucur că am contribuit la amenajarea unei săli de clasă SMART, în așa fel încât a fost percepută de elevi ca un mediu deschis, prietenos și stimulator.”

Investiția în acest proiect s-a ridicat la peste 10.000 de euro și a reprezentat un efort comun al sponsorilor implicați.

Sponsorul principal este bine-cunoscutul om de afaceri, Alexandru Erbașu, care a susținut cu entuziasm inițiativa chiar de la început. Televizorul LCD a fost oferit de DEDEMAN, iar smartboard-ul, whiteboard-ul și sistemul audio au fost oferite din partea ALTEX. Proiectul a fost primit cu deschidere de conducerea Colegiului Național „Nicu Gane”, directorul executiv - prof. Anișor Vasiliu și director adjunct - prof. Ioan Caulea.

Proiect de viitor: o nouă clasă SMART

Reacția pozitivă a elevilor a determinat echipa formată din cele două profesoare să continue strângerea de fonduri, iar în prezent lucrează la transformarea unei noi clase într-o clasă SMART, situată în Corpul A de la CNNG, care va fi folosită de una din clasele de a IX-a. Fondurile atrase pentru modernizare vin tot din mediul privat. Elevii din clasa a V-a au fost foarte încântați de proiect, iar în prima zi când au intrat în noua lor sală de clasă, au mai rămas chiar și după ore pentru a se bucura împreună de spațiul în care vor învăța în următorii ani.

„Au fost mulți oameni în spate care s-au implicat și ne-au făcut o clasă cum nu am mai văzut, o clasă SMART. Îmi place foarte mult sala de clasă pentru că îmi dă un vibe de <acasă>. În pauză stau foarte mult în clasă. Acum vin la noi foarte mulți elevi curioși din celelalte clase în pauze și se aglomerează clasa. Vă mulțumim foarte mult domnule Erbașu, mulțumim doamna diriginta Anton și doamna profesoară Șoldănescu!”, a spus David G. La rândul ei, Ioana V. a spus: „Această clasă modernă îmi dă un vibe super fain. Îmi place că putem folosi toate dispozitivele moderne, ador tablourile de pe pereți și-mi plac băncile și scaunele care sunt moderne și comode. Clasa aceasta nu a fost transformată

printr-o bătaie din palme, totul a durat 2 luni. Sponsorii noștri ne-au dăruit toate lucrurile frumoase pe care le folosim azi în clasa noastră SMART. Desigur, doamna dirigintă și doamna de desen au colaborat să poată crea o asemenea clasă modernă”; „Aceasta clasă este perfectă pentru noi, deoarece avem tot ce ne este necesar: tabletă grafică, televizor LCD, tablă smart, mobilier de buna calitate." (Carina A.)

"Când am văzut prima dată clasa, am avut un șoc. Nu mai puteam vedea vechea clasă de la care a început totul. Le mulțumesc doamnei dirigintă și doamnei de desen pentru că au depus mult efort ca să ne facă fericiți, dar si sponsorilor care au ales să susțină proiectul cu o sumă mare de bani. Cu siguranță nu voi uita amintirile pe care le-am făcut si pe care ni le vom face in clasa noastră." (Eliza N.)

Pentru mai multe detalii privind dezvoltarea acestor proiecte de amenajare a claselor SMART, puteți să luați legătura cu prof. Dana Anton, danaanton79@yahoo.com .