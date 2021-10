O singură localitate din județ cu zero cazuri de Covid

Joi, 21 Octombrie 2021 (15:15:58)

Din cele 3.292 cazuri de infecție Covid-19 în evoluție în județul Suceava, aproape 900 sunt în municipiul reședință de județ, în vreme ce o singură localitate are incidență zero.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ-teritoriale, din cele 114 localități, 1 nu are niciun caz în evoluție, 3 au câte un caz în evoluție, 10 au sub cinci cazuri în evoluție, 31 au sub zece cazuri în evoluție, iar 69 au peste zece cazuri în evoluție.

Pojorâta are cea mai mare incidență de îmbolnăviri cu noul coronavirus – 12,42 la mia de locuitori.

În total, 15 localități sucevene au incidențe de peste 6 la mia de locuitori.

Conform datelor DSP, transmise Prefecturii Suceava, în prezent, în județ se află în carantină 1.878 persoane, din care 210 intrate în intervalul 20-21 octombrie.

De asemenea, în izolare, în afara celor aflate în spital, se află 3.287 persoane, din care 227 intrate în același interval.