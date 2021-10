PRO SĂNĂTATE

Masajul organelor interne este un exercițiu de bază, recomandat tuturor persoanelor ce vor să aibă o sănătate excelentă și o imunitate de invidiat.

El îmbunătățește digestia, tonifică sistemul gastrointestinal, mărește fluxul sanguin în toate organele abdominale, dispersează zonele congestionate de sânge, fluide corporale, acumulări toxice, îmbunătățește procesul respirației și cu puțină practică ajută la îmbunătățirea mobilității organelor interne.

Execuție - stăm întinși pe spate, pe un covor gros sau pe o saltea mai dură. Ne îndoim genunchii și punem tălpile picioarelor pe podea. Mulți oameni preferă poziția cu genunchii îndoiți, pentru că eliberează natural tensiunea mușchilor abdominali, permițând un masaj profund mai comod.

Vom folosi ambele mâini pentru a realiza acest masaj. Punem dosurile degetelor fiecărei mâini împreună, fără că vreun deget să ajungă mai departe decât celelalte, astfel încât să avem două rânduri de degete la aproximativ aceeași înălțime.

Așezăm vârfurile degetelor chiar sub buric. Apăsăm drept în jos spre podea, până la adâncimea la care ne simțim confortabil. Facem cercuri mici în sensul acelor de ceas. Nu lăsăm degetele să alunece pe suprafața pielii, ci direcționăm forța în jos, astfel încât mușchii și organele interne imediat dedesubtul degetelor să se miște în acel cerc în sensul acelor de ceas. Facem asta doar pentru câteva secunde. Apoi eliberăm parțial presiunea și ne mișcăm degetele în sensul acelor de ceas, puțin spre dreapta și puțin în sus, reaplicăm presiunea și facem din nou cercurile mici în sensul acelor de ceas. Pe măsură ce continuăm acest tipar - presiune drept în jos, cercuri mici în sensul acelor de ceas, eliberăm puțin din presiune, ne mișcăm mâna în sensul acelor de ceas în următorul punct, reaplicăm presiunea etc. Astfel, mâinile noastre vor trasa un cerc în jurul buricului, în sensul acelor de ceas. Organul intern afectat în primul rând de acest cerc este intestinul subțire.

Când ajungem în punctul de început, închizând cercul mare în sensul acelor de ceas, ne mișcăm mâna puțin mai jos sub buric și repetăm toată procedura, efectuând un cerc și mai mare în jurul abdomenului. Intestinul subțire încă este influențat de acest cerc. Considerăm abdomenul asemeni cadranului unui ceas. Din poziția orei 8 și până în poziția orei 4 influențăm de asemenea și intestinul gros. În funcție de mărimea acestui cerc, femeile vor putea să atingă și zona ovarelor în pozițiile orelor 7-8 și 4-5. Deși masajul ușor este benefic pentru ovare, evităm masajul profund cu presiune mare pe ele. Între pozițiile orelor 7 și 5 poate fi simțit uterul. În pozițiile aproximative ale orelor 3 și 9 - în părțile laterale ale abdomenului, puțin deasupra nivelului buricului — degetele noastre vor fi deasupra rinichilor. Aceștia sunt mai aproape de spatele corpului, dar în cazul oamenilor care sunt foarte slabi sau al oamenilor care se pot simți confortabil sub presiune adâncă, simți o formațiune solidă sau tare în acel loc, cam de mărimea pumnului nostru. Realizăm o presiune ușoară spre moderată asupra lor. Rinichii sunt organe relativ delicate și nu ar trebui niciodată să utilizăm presiune asupra lor. Dacă nu ne percepem rinichii, este în regulă. Valul de mișcare pe care îl trimitem prin corp prin masajul circular va ajunge oricum la ei.

Când ajungem din nou în punctul de plecare, repetăm tot de mai sus încă o dată, făcând cel mai mare cerc în jurul abdomenului. Începem chiar de deasupra centrului osului pubian. Acolo se găsește vezica urinară, așa că ne vom simți mai bine dacă vom goli vezica înainte de începerea acestui masaj. Femeile vor descoperi tot acolo și corpul principal al uterului. În acest cerc, de-a lungul laturilor abdomenului și sub coaste, vom accesa intestinul gros. De data aceasta ne asigurăm că vârfurile degetelor ating coastele pe parcursul jumătății superioare a cercului mare și direcționăm o parte din presiunea degetelor sub coaste. Acest lucru va masa direct ficatul și vezica biliară, chiar sub coaste, în partea dreaptă a abdomenului, și stomacul, sub coaste, în partea de mijloc sau spre stânga abdomenului, splina și pancreasul. Pancreasul se găsește chiar în spatele stomacului, în stânga, iar splina este și mai în stânga și ușor mai jos.

Pentru a relaxa diafragma, care este tot un mușchi ce răspunde la masaj la fel ca oricare alt mușchi, încercăm să ne introducem degetele ușor sub coaste pentru a putea masa suprafața interioară a acestora. Acest punct este aproape de locul unde diafragma se prinde de partea anterioară a corpului nostru, iar masajul în acest loc ne va relaxa diafragma, permițând o respirație mai profundă. Pentru majoritatea oamenilor, cel mai simplu de efectuat acest lucru va fi în zona coastelor inferioare, lângă părțile laterale ale abdomenului și va deveni mai dificil și mai sensibil, pe măsură ce ne apropiem de linia mediană de sub stern. Exersând, vom reuși să ne relaxăm mai mult această regiune mediană. Când ajungem din nou în dreptul centrul osului pubian, vom încheia acest masaj abdominal.

