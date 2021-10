Vineri, 8 Octombrie 2021 (09:54:02)

Suceveanul Lucian Bicsi a câștigat recent, împreună cu alți doi studenți la Facultatea de Matematică și Informatică din București, Theodor Moroianu și Livia Măgureanu, medalia cu argint la Concursul Internațional de Informatică care s-a desfășurat la Moscova. Românii au trecut prin mai multe etape până în finala celei mai importante competiții de programare. În concurs au participat 50 de mii de studenți, aproximativ 16.000 de echipe din 111 țări.

Lucian Bicsi a declarat pentru https://www.digi24.ro/ că a fost pentru a doua oară când a participat la finala acestui dificil concurs. „Parte din mine încă nu conștientizează în totalitate rezultatul pe care l-am obținut. E cu siguranță un rezultat spectaculos și pentru noi”, a spus suceveanul. Colegul său de echipă, Teodor Moroianu, medaliat cu argint la Olimpiada de Informatică, a spus, conform digi24.ro: „Performanța e rezultatul a doi ani de muncă destul de intenși. Adică săptămânal, cel puțin, am discutat, am făcut simulări de concurs, am discutat probleme și faptul că performanța e și bine văzută, adică e cea mai bună performanță din universitatea noastră în 20 de ani, mă bucură foarte mult”. Studenta Livia Măgureanu a completat: „Atrebuit să dăm simulări pe Zoom sau Google meet, în orice caz, de la distanță, ceea ce e o experiență foarte diferită de a le da în persoană, e un pic mai greu, nu mi se pare că se comunică la fel de bine”.

Studenții câștigători sunt antrenați de Adrian Budău și au surclasat universități de top din întreaga lume, precum Massachusetts Institute of Technology din Statele Unite ale Americii.

Antrenorul Adrian Budău a declarat că la acest concurs „nivelul de dificultate este cu siguranță altul. Anumite probleme, cele mai simple din concurs, ar putea fi rezolvate cu cunoștințele din facultate, dar nivelul la care se ridică dificultatea concursului, da, necesită pregătire în particular”.

Vă reamintim că suceveanul Lucian Bicsi continuă un master în domeniul inteligenței artificiale, tot la Universitatea din București,după ce a fost liderul promoției 2018 al Facultății de Matematică - Informatică din cadrul Universității din București. Primul dintre cei aproape 200 de absolvenți ai specializării Informatică, Lucian „are stofă de lider încă din liceu”, tânărul absolvind în 2015 Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava tot din postura de şef de promoţie.

Pe parcursul anilor, Lucian Bicsi a strâns în portofoliul său personal rezultate excelente în competiții de specialitate.La facultate a făcut parte din Grupa olimpicilor, a studenților de elită, fapt ce i-a permis să se dezvolte într-un mediu competitiv, alături de colegi și parteneri de discuție de același nivel de pregătire sau poate mai ridicat. Și acum face parte din cea mai performantă echipă, care a urcat pe podium și a câștigat argintul la Olimpiada de Informatică de la Moscova, aducând o medalie pentru România, pentru învățământul românesc.