Vineri, 8 Octombrie 2021 (11:45:24)

Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat că la recenta rectificare bugetară, Guvernul a împărțit banii fără niciun criteriu, doar strict politic și discreționar. Ioan Stan a spus că actualul Guvern nu a ținut cont de tipul unității administrativ teritoriale, de mărime, de numărul de locuitori, de costurile efective, de angajamentele în derulare etc. „Efectiv premierul demis Cîțu și-a plătit voturile care l-au făcut președinte PNL, cu bani publici, iar cifrele demonstrează acest lucru. Dintr-un miliard de lei alocați, 80% a mers către administrațiile PNL. Aleșii PSD, deși ca pondere sunt cei mai mulți - reprezintă aproape jumătate din numărul total - au primit doar firimituri, doar un rest de 20% din miliardul alocat. Astfel, PSD are 1362 de primari, dintr-un total de 2907, adică 46,85%. Cu toate acestea, 156 de primării PSD n-au primit niciun leu. Zero! Alte 1021 de primării PSD au primit doar câte 50.000 de lei. Adică 10.000 de euro fiecare. Adică aproape zero! Iar restul sume variabile, dar care nu se compară cu sumele celor de la PNL. Primarii PNL, sau mai bine zis baronii lui Cîțu și Iohannis, au primit între 200 mii și 7 milioane lei/unitate administrativ teritorială”, a arătat Ioan Stan. El a adăugat că social-democrații consideră că această diferență făcută pe criterii politice este o imensă bătaie de joc la adresa românilor. „Iohannis, Cîțu și toată clica de dreapta cocoțată la putere, cu premeditare și cu tupeu ordinar, pedepsesc încă odată milioane de oameni, doar pentru că trăiesc în localități conduse de PSD”, a mai declarat președintele PSD Suceava. El a atras atenția că din păcate, în multe localități fără un minim sprijin nu se mai poate asigura nici măcar plata facturilor la energie electrică, în condițiile scumpirilor masive, de cele la căldură nici nu mai poate fi vorba, iar școlile, spitalele, dispensarele, creșele și grădinițele vor rămâne în întuneric și frig.

Ioan Stan a făcut referire și la județul Suceava, arătând că și aici tot criteriile politice au fost cele care au tranșat împărțirea banilor. Stan a arătat că deși Suceava a primit de la Guvern pentru proiecte locale a doua sumă ca mărime din țară, cei mai mulți bani s-au dus către primarii PNL aflați în funcție, aceștia primind în medie sume de opt ori mai mari decât primarii PSD, care s-au ales cu firimiturile de 50.000 de lei pe unitate administrativă. El a amintit și de cei 11 primari din județ care nu au primit nimic, aceștia fiind de la USRPLUS, PMP, Alternativa Dreaptă, ProRomânia, PSD și un independent. „Din păcate nu putem crede că președintele PNL Suceava, care este totodată și prim-vicepreședinte PNL la nivel național, dar și președintele CJ Suceava, a fost străin de aceste alocări, făcând în așa fel încât să-și avantajeze oamenii loiali din partid, lăsându-i pe ceilalți primari la voia sorții. Cât am fost la putere, noi nu am procedat așa. Pentru că am înțeles că și în comunele unde nu aveam primarii noștri locuiesc tot români. Dar noi suntem de la PSD, nu de la PNL, iar astfel de practici le considerăm de-a dreptul rușinoase”, a încheiat Ioan Stan.