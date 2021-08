Poetul Roman Istrati va fi omagiat pe 7 septembrie, la Suceava

Vineri, 27 August 2021 (14:32:09)

Poetul Roman Istrati va fi omagiat pe 7 septembrie 2021 (ziua lui de naștere), în spaţiul cultural al terasei Lounge, începând cu ora 15:00. Cu acest prilej, după cum a spus scriitorul Ion Drăgușanul, organizatorul întâlnirii culturale de pe 7 septembrie, se vor acorda trei premii pentru literatură, muzică şi artă plastică: Premiul „Roman Istrati” 2021 pentru literatură: Mălina Anițoaei; Premiul „Roman Istrati” 2021 pentru muzică: Alexandru Havriliuc; Premiul „Roman Istrati” 2021 pentru artă plastică: Gabrel Baban, dar și Premiul „Roman Istrati” 2021 pentru Lounge„spațiu cultural adjudecat”.

„Zicălaşii” vor susține concertul intitulat „Pe urmele Arcanului”. Se vor lansa și cărțile: „Mireasa tiranilor”, de Sofia Katharina Fuchs, şi „Cartea Datinii”, de Ion Drăguşanul, pe care Consiliul Judeţean Suceava le oferă gratuit tuturor participanţilor la manifestare.

Profesorul, jurnalistul şi scriitorul Roman Istrati a trecut în lumea de dincolo în noaptea de vineri spre sâmbătă 8 - 9 decembrie 2017. Scriitorul Ion Drăgușanul spunea, la un an după trecerea poetului în lumea veșniciei: „Roman Istrati (şi nici eu, când îmi va veni vremea) nu are nevoie de <Dumnezeu să-l odihnească!> şi de lumânări aprinse, ci de împărtăşania cu verbe, cu scapăr de lumină creată, deci de fiinţă omenească sensibilă, care nu trece prin viaţă cu burta plină şi cu buzunarele doldora. Roman Istrati are nevoie de sensibilitate, pentru că el a fost vibraţie dumnezeiască şi întotdeauna i se va auzi sufletul...”.