Vineri, 30 Iulie 2021 (15:16:17)

Joi și vineri, formația de handbal masculin CSU din Suceava a disputat în sala „Dumitru Bernicu” două meciuri de pregătire în compania unei alte formații de Liga Națională, este vorba de CSM Vaslui. Fiind primele jocuri test din intersezon, cei doi antrenori, Petru Ghervan și Gabriel Armanu, au profitat de ocazie pentru a rula toți jucătorii avuți la dispoziție. „Universitarii” au avut poftă de joc și au câștigat ambele dueluri, cu 23-21 (13-9) și 30-29 (13-14).

„Suntem în prima etapă a pregătirii de vară, cea a acumulărilor fizice, și este important că am avut un adversar de calitate. De fiecare dată când intrăm pe teren trebuie să facem acest exercițiu, ca indiferent de perioada de pregătire în care ne aflăm, să facem totul ca să câștigăm fiecare meci. În sensul acesta a fost foarte bine ca efort, ca dăruire și ca dorință de a ocupa un post într-o echipă care muncește mult. Am alergat mult și am impus un joc fizic care și Vasluiului îi convine și am obținut două victorii, e adevărat, fragile, dar două victorii care ne mențin un moral bun”, a declarat Petru Ghervan.

Weekendul viitor, cele două formații se vor întâlni din nou, pentru meciurile revanșă, de această dată la Vaslui.