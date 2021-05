Evoluție cazuri COVID-19

Sâmbătă, 29 Mai 2021 (14:28:50)

Județul Suceava a ajuns să aibă printre cele mai puține cazuri de COVID-19 din țară, cu o rată de infectare de 0,15 la mia de locuitori, find depășit doar de Gorj, cu 0,1 cazuri la mia de locuitori.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, 68 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 29 au câte un caz în evoluție, 14 au sub cinci cazuri în evoluție, 2 au sub zece cazuri în evoluție iar o localitate are peste zece cazuri în evoluție.

În prezent, în județul Suceava sunt 108 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.

Conform datelor communicate de Prefectura Suceava, la data de 29 mai se află în carantină 2365 persoane, din care 159 intrate în ultimele 24 de ore.

Dintre acestea, 4 persoane au intrat în contact direct cu cel puțin o persoană confirmată cu SARS-CoV-2.

Conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1309/2020, carantina persoanelor se impune, în condiţiile pandemiei de COVID-19, pentru persoanele care au intrat în contact direct cu persoane sau cel puţin cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2, prin testare cu metoda RT-PCR, precum și pentru persoanele care sosesc din ţări şi/sau zone cu risc epidemiologic ridicat, ţări şi/sau zone stabilite de către INSP în condiţiile legii.

De asemenea, în izolare se află 92 persoane, din care 5 intrate în ultimele 24 de ore. Conform actului normativ menționat mai sus izolarea se dispune în cazul persoanelor diagnosticate cu virusul SARS-CoV-2 prin testare cu metoda RT-PCR sau cu semne şi simptome sugestive infectării cu virusul SARS-CoV-2.