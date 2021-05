Nu ştiu cum simţiţi dumneavoastră, dar mie mi s-a părut interminabilă nenorocirea asta de campionat al împiedicaţilor. Mai ales după ce am aflat cum le cheamă pe retrogradate şi pe cocoţatele pe podium, tot frecuşul ăsta pe iarba patriei era absolut aiurea. Alaltăieri, într-o tentativă de a da iz de competiţie unei şuşanele, comentatorii aveau grijă să ne povestească, la fiecare două-trei minute, că asistăm la o "finală" pentru locul nu ştiu care în grupa a doua valorică, pe baza căruia fericitadeţinătoare ar urma să joace un "baraj" (sau o altă "finală"!?) pentru a ocupa ultimul loc vacant din cele repartizate Republicii România de UEFA în competiţia nou înfiinţată, Conference League, destinată împiedicaţilor de pe întreg cuprinsul continentului care nu au reuşit să intre nici în Champions' League, nici în Europa League. E competiţia pentru acei loseri care se amăgesc că ar fi totuşi fotbalişti, şi cărora nu le-a spus nimeni în timp util că ar fi trebuit să-şi clădească o meserie adevărată, din moment ce pentru asta cu mingea în iarbă n-au nicio chemare... S-a mai încheiat aşadar un campionat penibil, ruşinos, dezgustător, mizerabil (că nu-mi mai ajung sinonimele/pleonasmele...!) în care nişte împiedicaţi s-au bătut să ajungă mai în faţă, spre a pune mâna pe nişte bani (absolut nemeritaţi) din transmisiile TV, iar alţi împiedicaţi au încercat să evite retrogradarea, pentru a beneficia şi ei de nişte bani de la TV, pentru unii "investitori" aceşti bani fiind unica sursă de "finanţare"... A fost doar încă un campionat în care nişte tâlhari echipaţi cu fluier şi steguleţe au dictat când şi ce "a vrut" muşchii lor (sau cât i-a dus mintea, poate şi ştiinţă... lipsa!), în complicitate directă cu şeful lor grec (am aflat de curând, cu uluire şi spaimă, că asta încă face ordine în arbitrajul românesc - apropo: mai există vreo ţară în galaxie în situaţia asta!?!) cu şefii organismelor oficiale şi cu patronatul echipelor, toată această bandă ferindu-se ca de Satana de introducerea VAR (care le-ar diminua drastic tâlhăriile) sub toate pretextele (penale) imaginabile. S-a mai dus un campionat mizerabil? Ducă-se!