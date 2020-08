Luni, 3 August 2020 (09:46:08)

Imaginile cu zeci de oameni care stau la grămadă, majoritatea dintre ei fără măști de protecție, devin o obișnuință și pentru Bucovina. Duminică, în pasul Ciumârna, zonă cunoscută mai mult drept Palma după monumentul ridicat acolo de constructorii drumului Sucevița – Vatra Moldoviței – Sadova, era o frenezie asemănătoare cu ceea ce se petrece pe litoralul românesc de la Marea Neagră. Circulația rutieră se desfășura cu mare greutate din cauza mașinilor parcate pe o parte și cealaltă a șoselei. Și nu erau puține mașini, ci de ordinul sutelor, aliniate după cum a considerat fiecare șofer. Iar cozile spre Sucevița, respectiv Ciumârna se întindeau pe sute de metri.

Și cum mașinile nu au venit goale, mii de oameni s-au perindat duminică prin zonă, cei mai mulți dintre ei fără a ține cont de nici o măsură de protecție pentru ei și cei din jur. Distanțarea socială lipsea aproape cu desăvârșire, iar măștile de protecție erau purtate de foarte puține persoane. Practic, oamenii stau la grămadă fără nici o teamă, dar și fără nici o responsabilitate, mulți dintre ei uitând cu în urmă cu câteva săptămâni Suceava și Bucovina era oaia neagră a României.

Aglomerația era în zona tirolianei, unde timpul de așteptare ajunsese la circa 3 ore, iar mulțimi mari de oameni așteptau să le vină rândul sau pur și simplu priveau gură-cască ce se petrece. Aceeași nebunie se putea observa și în jurul monumentului, unde grătarele cu mici și fleici sfârâiau de zor, iar la cozi și la mese lumea era adunată fără prea multe măsuri de protecție.

Și pentru ca totul să fie încununat de succes, o parte dintre cei care au ales să-și petreacă timpul liber la Palma nu au găsit altceva mai bun de făcut decât să urce pe monument pentru a se fotografia. În această situație a fost un adolescent care s-a urcat efectiv pe linia din Palmă (n.a. – monumentul) pentru ca amicii lui să-l fotografieze. Tot pe monument unii părinți și-au urcat copiii minori pentru a-i imortaliza într-o amintire de neuitat. Nimeni nu s-a gândit însă că acel monument nu a fost proiectat pentru ca oamenii să urce pe el și s-ar putea să cedeze și să provoace un accident cu urmări neprevăzute.

A surprins și lipsa forțelor de ordine. Timp de jumătate de oră cât am stat acolo, în acel furnicar din care se poate transmite oricând noul coronavirus, nu am observat nici măcar un echipaj de poliție sau jandarmerie. Poate or fi și ei în vacanță sau poate erau, la rândul lor, ascunși prin mulțimea de oameni de la Palma.