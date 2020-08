Impunere

La trei ani și jumătate de la depunerea plângerilor împotriva firmei Duo Mat Retail, păgubiții din acest dosar au reușit să primească o decizie a instanței de judecată, care îi obligă pe anchetatori să finalizeze cercetările până la data de 20 octombrie. Acest termen de 3 luni de zile a fost pronunțat în ședința de consiliu a Tribunalului Suceava din data de 20 iulie, după ce o parte importantă dintre păgubiți au depus o contestație privind urgentarea cercetărilor în acest dosar. Ei se tem că toată această prelungire a finalizării urmăririi penale în cazul celor vinovați pentru această înșelătorie, urmată de judecarea acestora în instanță, ar putea duce faptele în perioada de prescriere.

Cei peste 160 de clienți înșelați prin metode frauduloase de către administratorii firmelor Duo Mat și Duo Mat Retail au trimis un nou memoriu cotidianului Monitorul de Suceava, în care își arată nemulțumirea față de faptul că în toată această perioadă de timp nu au primit nici un răspuns din partea instituțiilor cărora s-au adresat, după ce au fost prejudiciați cu peste 10 miliarde de lei vechi.

Păgubiții îi acuză pe anchetatori că i-au favorizat pe reprezentanții Duo Mat (Retail)

Păgubiții din acest dosar cred că demararea cercetărilor a fost dinadins greoaie, pentru ca infractorii să aibă timpul necesar de a-și pune la adăpost bunurile personale, sau de a înstrăina mijloacele fixe ale societății. Vorbim aici de peste 35 de înstrăinări abuzive în detrimentul păgubiților, ultima vânzare făcându-se în luna februarie 2018, când dosarul în care reprezentanții Duo Mat Retail erau cercetați pentru săvârșirea unor infracțiuni de natură economică se afla pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava de circa 10 luni de zile. Clienții înșelați cred că dacă erau luate la timp măsuri asiguratorii, imediat după constatarea faptelor, ar fi putut recupera măcar o parte din prejudiciu și se putea stabili mai ușor activitatea infracțională a administratorilor firmelor.

De aceea păgubiții cred că anchetatorii, în special poliția și administratorii acestor firme au fost mână în mână. Valerică Cosovanu, unul dintre păgubiți, împuternicit să-i reprezinte pe o parte dintre ei în cursul contestației depuse, ne-a declarat: ”După atâția ani de când sunt implicat și merg periodic la poliție, am ajuns la concluzia că polițiștii care au instrumentat acest caz nu sunt altceva decât executanții ordinelor patronilor de la Duo Mat Retail, implicați în această înșelătorie. Ei nu au instrumentat un dosar în care atâta lume este păgubită, iar autorii trebuie să plătească, ci execută ceea ce li se spune din partea autorilor acestui mecanism de înșelătorie. Nu s-a pus sechestru pe bunurile lor, i-au protejat să-și poată înstrăina toate aceste bunuri, fără ca contravaloarea lor să fie plătită păgubiților, așa cum era normal. Acum îmi este foarte clar că nu am avut de a face cu polițiști de bună credință, care și-au făcut meseria onest, ci cu oameni de rea credință față de păgubiți, reușind prin tot felul de tertipuri să amâne deja mai bine de trei ani aceste dosare cu un prejudiciu atât de mare. Din expertiza contabilă, comandată chiar de polițiști, reiese că timp de un an de zile după înșelătoria pusă la cale asupra clienților Duo Mat Retail, patronii firmei au vândut bunurile noastre și au încasat banii, fără ca poliția să-i întrebe ceva, sau cum ar fi fost normal, să le pună sechestru pe aceste bunuri până la lămurirea situației.” Acuzațiile grave continuă asupra celor care au instrumentat dosarele și asupra conducerii IPJ Suceava, Valerică Cosovanu declarând în continuare:

”Acest comisar Ovidiu Macovei de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din IPJ Suceava a fost cel care ne-a dus încontinuu cu preșul și nu a făcut demersurile care trebuiau. Ne-a tot amânat de la an la an, ca până la urmă instanța să le dea acum polițiștilor termen să finalizeze cercetările și să predea dosarul. Degeaba am fost la șefii lui ierarhici și le-am cerut să-l excludă din cadrul cercetărilor, de fiecare dată l-au protejat, că și-a făcut treaba bine. Nici ei nu au văzut, sau nu au vrut să vadă, că timp de un an de zile nimeni dintre păgubiți nu fusese audiat și că poliția nu a fost în stare să pună sechestru pe bunuri, pentru a mai putea recupera din pagubele celor care au plătit materialele de construcții și nu au primit nimic în schimb. Pot fi sigur că mână în mână cu poliția, patronii Duo Mat Retail au vândut timp de aproape un an tirurile, remorcile și tot ce mai aveau în proprietate, iar banii i-au băgat în buzunar.”

La 3 ani și jumătate de la paguba produsă cumpărătorilor, cercetările nu s-au finalizat

În cursul lunii mai 2017 cumpărătorii de bună credință au achitat sumele pentru achiziționarea unor materiale de construcții la casieria depozitului Duo Mat Retail din cartierul Ițcani, au primit factură și chitanță, după care au așteptat livrarea materialelor acasă, așa cum li s-a promis. La câteva zile de la efectuarea plății, clienții amânați de administratorii firmei au revenit la poarta depozitului, care era închisă și pe care apărea inscripția ”Inventar”. Văzând că lucrurile nu se pot rezolva omenește, clienții păgubiți au depus o plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava. Plângeri au fost înregistrate și la poliție, oamenii legii demarând cercetările. Clienții înșelați dețin facturi și chitanțe prin care pot dovedi că au achitat contravaloarea materialelor de construcții, neprimind nimic în schimb. Sumele plătite de fiecare din aceștia sunt destul de mari, mergând de la circa 2.000 de euro și până la zeci de mii de euro.

Problemele la firma Duo Mat, ai cărui administratori sunt frații Daniel Mihail și Cornel Crețu, au apărut odată cu intrarea ei în insolvență, ei fiind obligați la plata unei sume de 34,5 milioane lei în urma unei decizii a Tribunalului Suceava, după ce lichidatorul s-a îndreptat împotriva acestora pentru recuperarea unor datorii. Între timp, în încercarea de a continua același tip de afaceri, Daniel Mihail Crețu împreună cu Iuliana Nimigean, o fostă angajată, au înființat firma Duo Mat Retail, care a funcționat în același sediu, până au apărut probleme legate de datorii acumulate față de administratorul spațiilor ocupate de firmă, neînțelegeri soldate cu un sechestru pe materialele de construcții aflate în stoc, aparținând noii societăți. O parte din aceste materiale de construcții, conform cercetărilor efectuate, ar fi fost tocmai cele care trebuiau livrate clienților care le achitaseră în avans. În urma celor 150 de plângeri înregistrate, polițiștii au demarat cercetări, constând în prima parte a anchetei în calcularea prejudiciului creat de această delapidare. Calculele au dus la concluzia că suma delapidată este de circa 1.700 000 lei, iar banii au dispărut din conturile firmei Duo Mat Retail. Principalii suspecți au fost identificați a fi cei doi administratori ai firmei, Daniel Mihail Crețu și Iuliana Nimigean, care au fost acuzați de delapidare și fals. La data de 10 mai 2018 polițiștii au efectuat 5 percheziții la domicilii și sediile firmei, în cadrul dosarului deschis pe numele celor doi pentru bancrută frauduloasă și fals în înscrisuri sub semnătură privată, infracțiuni comise în perioada ianuarie 2016 - mai 2017. După ce au fost ridicate telefoane mobile, bijuterii, 2 laptop-uri și harduri externe, precum și mai multe documente, cei doi administratori au fost reținuți pentru 24 de ore, anchetatorii luând apoi decizia continuării cercetărilor sub control judiciar pentru 60 de zile. Măsura controlului judiciar a mai fost prelungită încă o dată, până în jurul datei de 8 septembrie, după care cercetările asupra celor doi se desfășoară fără a fi luate măsuri restrictive.

Sub pretextul apariției unor noi plângeri și a unei recalculări a prejudiciului total, urmărirea penală demarată împotriva celor doi s-a prelungit inexplicabil, păgubiții fiind nevoiți să ceară în instanță urgentarea cercetărilor și trimiterea în judecată a celor doi, care vor fi cercetați în continuare în stare de liberate.