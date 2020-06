Joi, 18 Iunie 2020 (11:21:53)

Patru eleve de la Colegiul Național „Petru Rareș” (CNPR) Suceava au obținut câte un Certificat internațional de cunoaștere a limbii germane la cel mai înalt nivel, cu punctaj maxim. Este vorba de Alexandra Apostol, Ana Golea, Mihaela Rotar și Teodora Lungoci, eleve care au trecut cu brio de examenele DSD (Deutsches Sprachdiplom) II, ce le conferă nivelul B2/C1 (C1 fiind cel mai înalt nivel lingvistic în cunoașterea limbii germane care poate fi obținut de un elev în România). DSD II constă în 4 probe, fiecare probă fiind notată cu un punctaj de maxim de 24 de puncte. Cele 4 eleve de la „Petru Rareș” au obținut 96 de puncte și au primit punctajul maxim posibil.

Profesoara Daniela Dungeanu, directorul Colegiului „Petru Rareș” Suceava, ne-a spus că „pentru noi este o premieră și, sincer, nu știu să mai existe un asemenea caz în România. Două dintre fete au urmat, în gimnaziu, cursurile clasei cu predare intensivă a limbii germane, la colegiul nostru. Toate patru sunt absolvente ale secției bilingve română-germană, specializarea matematică-informatică (clasa a XII-a F) din acest an”. La examenele DSD (care sunt gratuite), susținute la centrul de testare de la Colegiul „Petru Rareș”, pot participa doar elevii CNPR.

· Echipă de profesioniști

Directoarea Daniela Dungeanu ne-a mai spus că un mare avantaj pentru studiul limbii germane la CNPR este prezența, încă din anul 2003, a unui profesor din Germania, care predă discipline în limba germană în fiecare an la „Petru Rareș”, pe baza protocolului dintre guvernele României și Germaniei. În ultimii ani, profesorul doctor Frank Steffen este cel care a făcut acest lucru la CNPR. „Mă bucur că succesul muncii mele este vizibil la o școală unde realizările elevilor ei sunt renumite în Suceava și nu numai. Acest fapt se datorează atmosferei relaxate pe care o prețuiesc atât de mult. Rezultatele extraordinare nu au fost, însă, posibile fără încrederea și colaborarea tuturor profesorilor. La acest capitol, Colegiul Național <Petru Rareș> îmi va rămâne mereu în minte într-o lumină bună. Începând cu doamna director Dungeanu, celelalte persoane din conducere și colectivul de profesori, incluzându-i pe colegii mei de catedră, la toți am găsit întotdeauna sprijin”, a fost mesajul prof. Frank Steffen, care a dorit să evidențieze relația sa deschisă și productivă cu ceilalți colegi, profesori de limba germană: dr. Anca Zaharia, Ramona Greciuc și dr. Mihai Crudu. „Am putut să ne bucurăm împreună de rezultate bune la olimpiade, să ne consultăm despre ce este de schimbat când la unele clase lucrurile nu decurgeau atât de bine și am sărbătorit Crăciunul, zile de nașteri și sfârșitul anului școlar. Îmi vor lipsi toate acestea, precum și atmosfera intimă a orașului Suceava. Aici am petrecut ore plăcute în compania colegilor și prietenilor și, nu în ultimul rând, al elevilor mei”, a adăugat profesorul doctor Frank Steffen.

· Pasiune, perseverență, seriozitate

Un rol important în pregătirea și rezultatele obținute de cele patru eleve l-a avut și profesoara de limba germană Anca Zaharia. Ea a primit rezultatele din acest an cu mare bucurie, însă recunoaște că nu a fost o surpriză neașteptată. „Îi cunosc pe mulți dintre acești copii de 8 ani, întrucât cei mai mulți dintre ei s-au format încă din clasa a V-a sub îndrumarea profesorilor de la colegiul nostru. Aici au învățat că doar prin muncă făcută cu pasiune, perseverență și seriozitate pot experimenta bucuria de a reuși. Copiii aceștia mi-au oferit momente de împlinire pe care și le-ar dori orice profesor. Nu pot să nu amintesc de performanțele din clasa a X-a, când Mihaela Rotar și Teodora Lungoci s-au întors (fiecare) cu premiul I la faza națională a Olimpiadei de limba germană modernă, sau de bucuria pe care am trăit-o în anul 2019 la primirea veștii că Alexandra Apostol a câștigat finala concursului internațional de dezbateri în limba germană desfășurat la Cernăuți. La acestea se adaugă și multe premii. Bineînțeles că totul a fost posibil datorită sprijinului consistent al părinților, cărora le mulțumim pentru încredere. Prin urmare, punctajul maxim obținut în acest an și faptul că 90 % dintre copii au obținut nivelul C1 nu este întâmplător. Vă mulțumim, copii!”, a transmis prof. Anca Zaharia.

· Evoluție

Am vrut să știm și părerile celor patru eleve care au obținut Certificat internațional de cunoaștere a limbii germane la cel mai înalt nivel.

Dincolo de avantajul esențial privind obținerea certificatelor DSD I și DSD II, ne-a spus Alexandra Apostol, „consider că șansa de a studia, încă din gimnaziu, limba germană la CNPR a contribuit în mod semnificativ și firesc la formarea mea individuală, acoperind, prin specificul olimpiadelor, dar mai ales al orelor de curs, o nevoie de exprimare liberă, de sondare a unor culturi și mentalități ce mi-ar fi rămas, altfel, inaccesibile”.

Ana Golea ne-a mărturisit că, studiind germana la Colegiul Național „Petru Rareș”, a descoperit că aceasta este o limbă rafinată, captivantă. „Ea camuflează îndărătul vocabularului bogat și al structurilor gramaticale complexe o cultură fascinantă, care merită descoperită. Oportunitatea de a studia limba germană sub îndrumarea unui vorbitor nativ m-a determinat să explorez noi orizonturi, atât în ceea ce privește îmbunătățirea competențelor lingvistice personale, cât și referitor la însușirea unor cunoștințe de ordin sociocultural, a unei noi perspective asupra lumii. Participând la concursuri de dezbatere în limba germană, la etapele județene și naționale ale olimpiadelor școlare, am legat prietenii cu tineri ambițioși și talentați și am descoperit importanța perseverenței și a autodepășirii. În fond, studiul limbii germane a contribuit la formarea mea ca om, punându-și amprenta asupra personalității mele și asupra felului în care percep și analizez fenomenele din jurul meu”.

Mihaela Rotar spune că studiul limbilor străine este de o importanță incontestabilă în dezvoltarea unui tânăr, întrucât constituie un avantaj valoros nu doar în viitorul drum al devenirii profesionale, dar și în viața de zi cu zi, având în vedere tendința actuală către globalizare. „Cei patru ani de liceu la un profil bilingv română-germană mi-au permis să evoluez într-un mediu prietenos și deschis, unde am avut posibilitatea de a învăța sub îndrumarea unor profesori dedicați și de a interacționa cu tineri voluntari din Germania. Pentru mine, această experiență a însemnat o oportunitate de a descoperi un alt fel de a studia, diferit de clasicul sistem românesc de învățământ, prin discutarea și dezbaterea unor teme, probleme și fenomene de mare actualitate în societatea contemporană, în vederea formării unui mod de gândire flexibil și a înțelegerii diferitelor perspective de abordare a unui subiect”, a explicat Mihaela Rotar.

Limba germană și-a lăsat vizibil amprenta asupra dezvoltării personale și spirituale a Teodorei Lungoci, întrucât ea o studiază încă din clasa a V-a. „Prin depunerea unui efort în sensul însușirii cunoștințelor de germană, o limbă considerată greu accesibilă, am avut posibilitatea de a descoperi o cultură inedită, vastă, și de a interacționa cu un popor demn, organizat, care mi-a schimbat definitiv concepția despre lume. Cu atât mai mult, într-o lume în care toate domeniile de activitate își manifestă preferința pentru candidații bilingvi sau multilingvi, cunoștințele de limbă germană, atestate prin examenul DSD II, pe care l-am susținut în 2019 și l-am promovat cu nivelul C1, constituie un avantaj semnificativ în plan profesional, fapt care m-a impulsionat să aprofundez limba lui Goethe, Kant și Schiller”, ne-a mărturisit Teodora Lungoci.