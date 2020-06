Dacă ar fi să aleg subiectul cel mai important din fotbalul românesc (despre care am stabilit, de multă vreme, că se joacă mai mult pe vorbe şi infinit mai puţin pe gazon) al ultimelor câteva luni, atunci acesta nu poate fi altul decât "cazul Duckadam". Dacă n-aţi prins desfăşurarea evenimentelor, atunci trebuie să aflaţi că Helmut Duckadam era de aproximativ 10 ani angajat al clubului FCSB (fost Steaua, până la sentinţa judecătorească dată de nişte tembeli care evident că n-au nimic de a face cu sportul) pe funcţia de director de imagine. Sau cam aşa ceva. Cred că nu greşesc, şi evident că despre exagerare nici nu poate fi vorba, dacă afirm că pe Helmuth Duckadam şi l-ar fi dorit în această funcţie oricare din cluburile de pe întinsul întregii planete, de la Internazionale Milano la Boca Juniors, şi de la Real Madrid la Pohang Steelers. Care altul pe lume se mai poate lăuda cu ceea ce a reuşit "eroul de la Sevilla", şi care pentru acea realizare absolut unică şi absolut inegalabilă va figură pentru eternitate atât în istoria celui mai iubit sport, cât şi în cărţile de recorduri, fie ele Guinness sau oricare altele? Iar dacă ar fi să caut în întreg fotbalul nostru o figură emblematicăpe care să o pot compara cu a lui Duckadam, atunci nu mă pot opri decât la Gică Hagi. Pentru cei prea tineri pentru a fi putut trăi pe viu noaptea aceea de 7 mai 1986, am să reamintesc doar că Duckadam a câştigat practic de unul singur trofeul suprem european, Cupa Campionilor (devenită ulterior Champions' League), apărând toate cele 4 lovituri de departajare de la 11 metri, trase nu de Chiajna, ci de Barcelona, la sfârşitul celor 120 de minute de joc fără gol. S-a mai încercat de atunci încoace să i se diminueze din merite, s-au căutat cazuri similare (chiar şi-n primăvara acestui an, nu ştiu unde în lume, a mai aparat unul 4 penalty-uri),dar la un asemenea nivel, într-o finală de nivel maxim, cât va mai existaspecia umană, performanţa asta nu se poate egala, ce nu-i clar? Ei, şi uite-aşa, s-a trezit un cioban cu puşcărie să-l taie de la salariu pe performerul absolut din fotbalul nostru, ba şi să explice, nesimţitul dracului, că el ce să facă cu gloriile dacă se pune problema falimentului. E limpede că dincolo de nivelul de stânănăpădită de căpuşe şi de păduchi, Becali nu poate trece. După 10 ani, a sesizat şi Duckadam amănuntul ăsta, sunt sigur, însă bunul său simţ (egal ca mărime cu performanţa safotbalistică) l-a împiedicat să zică ceea ce trebuia cumva spus. S-a retras, pur şi simplu, de la stână. Nu-i nimic, se va găsi pentru el un loc mai salubru, sunt sigur. Şi oricum, un loc pe veci în inimile noastre.