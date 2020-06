Joi, 11 Iunie 2020 (15:40:56)

Școlile din mediul rural ale căror cadre didactice pot să predea minimum două lecții digitale pe săptămână pot să se înscrie până pe 28 iunie în programul „Școala din valiză”, conform unui comunicat transmis de Fundația Vodafone România și Fundația World Vision România pentru Edupedu.ro. Proiectul susţine profesorii și elevii din mediul rural să-şi dezvolte abilităţile digitale prin acces gratuit la platforma de e-learning, la o valiză tehnologică dotată cu tablete și laptop și la internet, dar și prin formarea profesională continuă a cadrelor didactice.

Din numărul total de aplicații vor fi selectate 35 de școli în ediția din acest an a proiectului. „Programul <Școala din valiză> are ca scop dezvoltarea competențelor de utilizare a tehnologiei de către elevii și profesorii din mediul rural. În prezent, la aproximativ un an de la lansarea în școli, programul este operațional în 22 de unități de învățământ din 11 județe, având peste 11.000 de beneficiari, dintre care 6.000 sunt beneficiari direcți (profesori și elevi)”, transmit inițiatorii proiectului.

Ce conține „Școala din valiză”

Programul are trei componente principale: dotarea școlilor cu infrastructură hardware mobilă, oferită gratuit acolo unde aceasta este fie absentă, fie deficitară (echipamentele sunt dezvoltate pe baza conceptului „Instant Classroom” și constau într-un kit, sub formă de valiză, care conține un laptop pentru profesor și 30 de tablete pentru elevi), formarea competențelor digitale ale profesorilor, cu aplicabilitate directă în activitatea de la clasă şi platforma și resursele educaționale disponibile prin intermediul acesteia, respectiv lecții digitale create de profesori, accesibile pentru elevi atât de la clasă, cât și acasă. „Îi ajutăm pe profesori să fie mai încrezători în forțele proprii, să creeze și să susțină lecții digitale interactive, iar astfel, împreună cu aceștia, îi sprijinim pe elevi să fie pregătiți pentru o piață a muncii dominată tot mai mult de tehnologie. În acest fel, profesorii transformă școala, iar elevii învață cu mai multă plăcere și se dezvoltă pentru a face față într-o lume a viitorului. Școala din Valiză înseamnă învățământ digital accesibil și de calitate”, au completat reprezentanții Fundației Vodafone România și Fundației World Vision România. Criteriile de eligibilitate și responsabilitățile aplicantului sunt disponibile în Ghidul Școlii (https://www.scoaladinvaliza.ro/apel/wp-content/uploads/Ghidul-solicitantului-SDV-2020-2021.pdf), iar înscrierile se fac pe site-ul proiectului (https://www.scoaladinvaliza.ro/apel/).