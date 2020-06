Numai azi...

... nu-i mâine, aşa că ar mai fi doar puţin timp pentru aprovizionarea cu bere (sau, mă rog, reîntregirea stocurilor din frigidere) şi stabilirea listei finale de invitaţi la veritabilul eveniment pe care îl constituie reintrarea într-o oarecare normalitate. Aici sigur că e ceva loc de comentarii şi interpretări, fiindcă acest "oarecare" din textul meu este valabil în zonele unde chiar se poate vorbi de normalitate în general, şi unde ceea ce se petrece după reluarea competiţiilor chiar e trist şi deranjant. La noi însă, chiar nu e cazul: lipsa spectatorilor este adevărata normalitate românească, aşa că ori nu vin din obişnuinţă, ori nu vin din interdicţii, ei tot atâţiasunt în tribune, adică 0 (zero)! Asta îmi aminteşte de unul din bancurile minunate apărute pe facebook cu prilejul pandemiei: "Ăsta este primul an în care nu merg în vacanţă în Insula Bali din cauza pandemiei. Până acum n-am mers din cauza banilor." Dar românul, optimist cum îl ştim, a şi făcut calcule, din care rezultă că primul meci cu spectatori (se ştie şi numărul acestora: fix 5.000!) va fi tocmai fostul clasic Steaua - Dinamo. Zic "fostul", întrucât nici Steaua nu mai e ce-a fost (acum fiind, pe hârtie cel puţin, FCSB), nici Dinamo nu se ştie dacă va mai existafizic la data presupusei semifinale din Cupa României. Deocamdată, tot fizic, a lipsit sâmbătă, la singurul meci de antrenament prevăzut în programul său până la reluarea circului, motivul fiind unul cât se poate de lesne de bănuit: lipsa totală a banilor, adică neplata salariilor din ianuarie încoace. În această situaţie cunoscută de toată suflarea fotbalistică din România, te întrebi cum de mai poate să se intituleze "finanţator" neisprăvitul ăla care-i în moţul panaramei, Negoiţă, şi de ce rubricile de sport de la TV, dar şi ditamai "Gazeta sporturilor" să-l numească tot aşa. Cu câtă minte am, mă gândesc că finanţator e ăla care finanţează ceva, în timp ce papagalul ăsta tooot aşteaptă să se ivească din neant o basculantă de bani cu care cineva să-i plătească escrocului ceea ce zice el, susţinut de nenumărate falsuri în acte, constituie sumele pe care Dinamo, clubul lui, i le-ar datora tot lui, adică... finanțatorului! O să vedeţi că încă ne vom mai distra ceva vreme cu clovnii din Ştefan cel Mare şi că în final se va închide taraba. Pariaţi?