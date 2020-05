Miercuri, 6 Mai 2020 (11:16:47)

Nemulțumirile sucevenilor vizavi de prelungirea carantinării municipiului reședință de județ și a celor opt localități din jurul acestuia au fost transmise de către primarul Ion Lungu reprezentanților Guvernului României, fiind solicitată reanalizarea acestei decizii și stabilirea unor măsuri de relaxare aplicabile și acestor zone, pornind de la o serie de argumente concrete.

“Cea mai importantă problemă pentru primărie și orașul nostru este cea legată de gestionarea coronavirusului. A stârnit multe discuții ridicarea acestei stări de urgență care se va întâmpla pe 14 mai. În același timp și o nemulțumire pentru cetățenii orașului nostru referitor la faptul că aceste măsuri de relaxare nu se aplică și la localitățile aflate în carantină. Acest lucru m-a nemulțumit și pe mine cum v-a nemulțumit și pe dumneavoastră și am făcut ceea ce trebuia să fac.

Am comunicat luni după-amiază premierului Ludovic Orban și ministrului Sănătății, Nelu Tătaru, faptul că sucevenii sunt nemulțumiți că aceste măsuri de relaxare nu se aplică și la Suceava și am încercat în discuția mea să aduc argumente. Din punctul meu de vedere, astăzi, riscul epidemiologic în orașul nostru este mai mic ca acum cinci săptămâni când s-a decis măsura de carantină și am în vedere faptul că la Spitalul Județean Suceava focarul de acolo s-a stabilizat.

Ultimele cazuri care au venit la Spitalul Județean sunt cei de la căminul de bătrâni, de la Sasca Mică, Costâna, Bogdănești, care nu sunt de pe teritoriul municipiului Suceava.

La fel de important, în municipiul Suceava stăm pe un plafon de staționare, de stabilizare, așa cum se întâmplă în întreaga țară. Chiar dacă mai crește numărul de cazuri de la o zi la alta, nu mai sunt la fel cum erau acum o lună de zile”, a declarat miercuri primarul Ion Lungu.

3,14 infectați la 1000 de locuitori, în municipiul Suceava

Edilul sucevean a solicitat conducerii Direcției de Sănătate Publică Suceava să realizeze o situație a persoanelor infectate și a celor vindecate, pe localități:

“Situația globală nu spune mai nimic dacă ne referim la municipiul Suceava.

Un indicator foarte important care trebuie urmărit este numărul de persoane bolnave, pozitive, la o mie de locuitori. Cazuri active, cum le spune DSP.

Este o situație pe care o urmăresc și o analizez în fiecare zi și am rugat DSP să ne pună la dispoziție aceste date. Dacă discutăm concret, la ziua de ieri, în Suceava sunt 783 de cazuri pozitive din care s-au vindecat 388 de persoane și total cazuri active 402 persoane.

Acest indicator se raportează la 1000 de locuitori ai orașului. și aici sunt două modalități de raportare.

Dacă ne raportăm la numărul de persoane de la recensământul din 2011 care nu este concludent, cu 90.121 locuitori, astăzi avem în Suceava 4,33 persoane la 1000 de locuitori. Cred că este corect să luăm numărul de persoane de la Direcția de Statistică, care este 128.007, ceea ce înseamnă că numărul cetățenilor infectați la 1000 de locuitori este de 3,14. Acest indicator a scăzut semnificativ dacă îl comparăm cu cel de acum o lună de zile.

Deci noi trebuie urmărim acest indicator să scadă și eu sper că în perioada următoare se va întâmpla acest lucru”,

“Orașul nostru este în suferință din punct de vedere economic, multe afaceri sunt închise”

Ion Lungu a ținut să le mulțumească sucevenilor care au respectat măsurile de carantină în aceste săptămâni, pentru că nu au fost incidente deosebite, majore, nici în perioada Sărbătorilor Pascale, nici în perioada vacanței de 1 Mai, iar asta contează pentru ce se întâmplă în perioada următoare.

“Cu argumente vom solicita să se reanalizeze situația de la Suceava.

Eu sunt convins că vom reuși acest lucru împreună cu celelalte autorități județene, să avem și noi parte de măsuri de relaxare privind deplasarea persoanelor fizice, care este foarte importantă.

Știu că poate ați stat în casă cinci săptămâni, nu mai aveți răbdare. Este foarte important din punct de vedere psihic, dar este foarte important și pentru activitățile economice. Astăzi orașul nostru este în suferință din punct de vedere economic, pentru că multe afaceri sunt închise. Oamenii de afaceri se plâng că nu au forță de muncă. Aceste măsuri de carantină, cu aceste filtre în orașul nostru, au dus la scăderea numărului de muncitori care intră în Suceava și lucrează la diverse firme. Trebuie să facem tot posibilul să relaxăm aceste deplasări în interesul activităților economice. Pentru că dacă ne uităm din punct de vedere sanitar, al epidemiei și să facem o comparație cu ce era acum cinci săptămâni, când am intrat în carantină, astăzi parcă suntem puțin mai liniștiți. Dacă nu se iau măsuri de relaxare a carantinării, murim din punct de vedere economic. De aceea facem eforturi și pe baza argumentelor pe care le vom aduce la cunoștință celor de la Guvern, facem tot posibilul ca pe data de 15 mai să se ridice o parte din aceste restricții și la Suceava”, a precizat primarul Ion Lungu.

„Vrem ca începând de pe 15 mai să avem și noi parte de măsuri de relaxare”

Acesta a mărturisit faptul că mulți suceveni l-au contactat și i-au cerut să își asume ridicarea stării de carantină (n.r. decizie care se ia doar la nivel central, nu local), că altfel nu îl mai votează lumea.

“Lucrurile sunt foarte serioase. Trebuie să avem responsabilitate, având în vedere faptul că discutăm despre viața oamenilor. Nu este vorba de campanie electorală, nu este vorba de vot. Eu am făcut ce trebuie să fac, am luat contact cu Guvernul, pe bază de justificări vrem să mergem în fața Guvernului, să reanalizeze situația de la Suceava și sper să reușim, împreună cu autoritățile județene. Vrem ca începând de pe 15 mai să avem și noi parte de măsuri de relaxare. Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a concluzionat edilul sucevean.