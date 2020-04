Miercuri, 1 Aprilie 2020 (14:25:43)

Prolog: ,,Suceveni, suntem cu gândul alături de voi! (Klaus Iohannis)

Domnule Președinte, Sucevenii nu vor să fiți alături nici cu gândul, nici cu cuvântul, CI CU FAPTA!!!

...iar comunitatea din Câmpulung Moldovenesc înseamnă 60.000 de oameni din municipiu și zonele limitrofe, oameni care beneficiază de serviciile Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc.

Așa că, EU, COMUNITATEA, mă adresez ție - oricine ai fi tu, autoritatea națională, regională, județeană care ai puterea de decizie! Pentru că, dacă aș nominaliza pe cineva, veți ști, oricare dintre cei nominalizați, să driblați!

Pentru că asta faceți cu COVID-19!

Înainte de a te lua la întrebări, DRAGĂ AUTORITATE, mi-am făcut temele ca să vorbim pe aceeași limbă deși, întrucât sunt conștiincioasă, plătitoare constantă de taxe și impozite și asigurări de sănătate uriașe, întrucât sunt educată și nu vreau să te insult în necunoștință de cauză, s-ar putea să vorbesc mai bine decât tine, pe limba ta!

Așa că, am citit cele 24 pagini ale METODOLOGIEI INSPR și CNSCBT actualizată la zi, am conspectat-o conștiincios, am înțeles-o, mi-am făcut singură trimiteri la legislația națională și internațională pentru că, dragă autoritate EU, COMUNITATEA, nu sunt proastă!

Nici bătrânii care nu mai văd și aud, nici maturii chiar dacă nu toți am studiat medicina, genetica, biochimia, nici tinerii, nici adolescenții, nici măcar copiii care ne văd pe noi, toți ceilalți, îngrijorați de voia sorții în care ne-ai lăsat tu, autoritatea!

În contextul în care Suceava devine Lombardia României, context pe care îl poți extrapola în orice localitate cu mai mult de 3 cazuri(cluster), îți spun următoarele (constatare/întrebare), punctual, pe fiecare capitol al Metodologiei:

I. Denumirea și încadrarea bolii

II. Fundamentare inițială

III. Scop

IV. Obiective

Citez: ,,Țările UE ar trebui să se asigure că măsurile rapide și riguroase de prevenție și control al infecției sunt aplicate în jurul cazurilor detectate pentru a preveni viitoarea transmitere inter-umană susținută în comunitate și în unitățile sanitare!"

CE MĂSURI AI LUAT, DRAGĂ AUTORITATE, NU DUPĂ PRIMUL CAZ, NU DUPĂ PRIMUL DECES, NICI DUPĂ AL ZECELEA CI, ACUM, CÂND AI APROAPE UN JUDEȚ ÎN CARANTINĂ, CU O TREIME DIN CAZURI ȘI DECESE LA NIVEL NATIONAL?

V. Definiție de caz (suspect, contact apropiat, confirmat)

VI. Tip supraveghere

VII. Populație

VIII. Perioadă

IX. Date de raportare

Rezumat: *Circuitul este extrem de greoi, în jurul cozii, cu oameni insuficienți, derutați, suprasolicitați, isterizați, epuizați, fără coordonare eficientă!

*Toate cazurile suspecte și cazurile de contacți apropiați trebuie OBLIGATORIU carantinate sau auto-izolate fără să se aștepte rezultatul testării!

*Testarea se face la recomandarea medicului atât la stat cât și privat!

*Oricare suspect trebuie trimis la cel mai apropiat spital /secție de boli infecțioase cu mască! (De unde?)

*La orice cluster de minim 3 cazuri, investigația epidemiologică, auto-izolarea, testarea, prelucrarea testelor, raportarea trebuie să fie imediată!!!

*Un caz este infecțios încă din perioada de incubație!

SUCEAVA ARE O TREIME DIN CAZURI!

CÂMPULUNG MINIM 3 - toate cadre medicale cu multipli contacți direcți!

CE-AI FĂCUT, DRAGĂ AUTORITATE, ȚI-AI INCĂLCAT PROPRIA METODOLOGIE? AI CHEMAT PERSONALUL MEDICAL CONTACT DIRECT LA MUNCĂ FĂRĂ NICIUN FEL DE PROTECȚIE?

AI CERUT EXTERNAREA PACIENTILOR CONTACȚI DIRECȚI FĂRĂ A FI TESTAȚI?

X. Circuit informațional și feed-back

Rezumat: CNSCB are un singur număr de telefon la care, extrem de puținele laboratoare din țară raportează, zilnic, cazurile! Aberant!

EU, Comunitatea, mi-am închipuit o sală cu operatori eficienți ca la Bursă! Una de succes!

În condițiile în care testele se fac atât de anevoios (puține laboratoare, valoarea mare a kit-urilor de testare, puțini oameni fooooarte bine instruiți), este imposibilă raportarea în maxim 24 h a cazurilor, deceselor, suspiciunilor!

Simptomatologia este evidentă pentru orice om care a fost zdravăn răcit, cel puțin o dată, deci suspiciunile pot fi ușor cuantificate!

De aici, revin: - orice suspiciune și contact direct intră obligatoriu în auto-izolare!

- circuitul informațional este anevoios, se pierde mult timp prețios!

XI. Măsuri de control

Citez: ,,La identificarea unui cluster de minim 3 cazuri, se instituie imediat auto-izolarea pentru contacții direcți, fără așteptarea rezultatelor de laborator!"

DE CE CADRELE MEDICALE, EVIDENTE ,,CONTACTE DIRECTE,, , nu au intrat în auto-izolare și au fost chemate la serviciu?

De ce spitalele în cauză nu au fost închise, dezinfectate și redeschise cu mediu curat și personal curat? Intre timp, s-ar fi putut asigura și materialele de protecție pentru că, orice pacient, fie și cu o fractură, trebuie considerat suspect, atâta timp cât răspândirea virusului, din nou, evident, este intra comunitară?

XII. Analiza epidemiologică recomandată

XIII. Indicatori de evaluare a sistemului de Supraveghere

Anexe: Recomandări privind prelevarea și transportul probelor

Rezumat: Probele devin lesne neconforme în principal dacă sunt plimbate, înghețate/dezghețate, depozitate necorespunzător mai mult de 5 zile!

Astăzi sunt mai mult de 5 zile de la recoltarea probelor personalului medical de la Câmpulung Moldovenesc!!!

Am înțeles problema celor peste 100 de teste neconforme de la SJU!

Citez: ,,Unul sau mai multe rezultate negative nu exclude infectarea!"

,,În zonele cu circulație cunoscută a virusului, algoritmul de diagnostic trebuie simplificat!"

,,Impunerea urgentă a auto-izolării contacților apropiați, a membrilor familiei de la aceeași adresă, de preferat în camere diferite, sub supraveghere clinico-epidemiologică timp de 14 zile!"

Întrebare: CE A CĂUTAT ȘI CE CAUTĂ PERSONALUL MEDICAL ÎN SPITAL FĂRĂ CERTITUDINEA CĂ NU SUNT PURTĂTORI DE VIRUS?

DRAGĂ AUTORITATE,

EU, COMUNITATEA, SUNT EXTREM DE ÎNGRIJORATĂ, PANICATĂ și REVOLTATĂ!

NU VREAU SĂ SE REPETE SITUAȚIA SJU LA SPITALUL DIN CÂMPULUNG ȘI IN NICIUN ALT SPITAL DIN ȚARĂ!

CA ORICE COMUNITATE, FAC EFORTURI SUPRAOMENEȘTI SĂ ADUC ECHIPAMENT DE PROTECȚIE ȘI APARATURĂ ÎN SPITAL ȘI PENTRU MEMBRII COMUNITAȚII CARE NU AU CUM SĂ SE PROTEJEZE, SĂ ADUC KITURI DE TESTARE ȘI APARAT DE TESTARE, TOTUL, PRIN INIȚIATIVA CETĂȚENILOR, INDIFERENT DE STATUTUL SOCIAL !

TU: - ASIGURĂ IN SPITAL STOCUL NECESAR DE MEDICAMENTE!

(În orice spital!)

SAU ASIGURĂ-LE PE PIAȚĂ! EU, COMUNITATEA, FAC EFORTUL ȘI MI LE CUMPĂR ȘI PE ACESTEA, NUMAI SĂ AM DE UNDE! AICI, TU, DRAGĂ AUTORITATE, EȘTI STĂPÂNĂ!

Epilog: ,,Celor curajoși nu li se întâmplă, niciodată, nimic!" (,,Adio, arme" - Haminguay)

Fiți curajoși, dragi medici asistenți, ambulanțieri, infirmieri!

Fiți curajoși, Oamenilor!

COMUNITATEA

P.S. RESPECT REGULILE DE PROTECȚIE!

Știu, ai să spui, vinovați sunt cei veniți din zonele roșii și galbene care au dat declarații false !

Au și ei vina lor și nu s-ar fi ajuns aici dacă, DRAGĂ AUTORITATE, AI FI LUAT MĂSURI FERME!

(Nicoleta Bogoș, președinta Asociației „Licuricii Fericiți” Câmpulung Moldovenesc)