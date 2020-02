Marţi, 4 Februarie 2020 (14:32:18)

Trecerea de la presă la politică, un curent tot mai prezent în România, cu exemple precum Carmen Avram – PSD, Robert Turcescu – PMP, Gabriela Firea – PSD, Rareş Bogdan – PNL sau Moise Guran - USR, se face simţită şi la nivel local.

Cel mai recent exemplu este cel al jurnalistului Dinu Zară, redactor-şef adjunct al Televiziunii Intermedia, fost colaborator la Adevărul, cu o prezenţă notabilă şi în mediul online, care va candida pentru o funcţie administrativă foarte importantă la alegerile din vară.

Anunţul privind apartenenţa sa politică a fost făcut marţi, 4 februarie:

„M-am înscris în USR! Am decis să îmi asum un rol politic pentru că vreau să contribui direct la schimbarea pe care mi-o doresc în Suceava şi în întreaga ţară.

Unii dintre voi veţi fi surprinşi de acest anunţ, alţii veţi considera că a fost o decizie firească. Unii poate că veţi fi dezamăgiţi, alţii foarte bucuroşi.

Am 13 ani de cariera în mass-media. Ani în care m-am aflat întotdeauna în serviciul publicului. Ani în care am pus pe primul plan interesul cititorului de a fi informat despre cum autorităţile îşi exercită atribuţiile, despre cum sunt cheltuiţi banii publici şi despre practicile incorecte din activitatea oamenilor politici sau instituţiilor publice. Am scris, am publicat, am atras atenţia, am investigat ilegalităţi, am descoperit decizii complet greşite, am demonstrat cheltuirea inutilă sau ilegală a fondurilor publice. Dar jurnalistul este un observator. În schimb, un rol politic îţi permite să contribui activ la eliminarea unor astfel de practici”, a spus Dinu Zară, pe contul său de socializare.

El a precizat că înscrierea în USR a fost făcută săptămâna trecută, între timp adeziunea sa fiind validată, încât a devenit oficial membru al filialei de Suceava.

„Mă aflu în perioada de tranziţie de la cariera mass-media la asumarea unui rol politic. Am ales USR pentru că este reacţia vehementă a societăţii faţă de politica de cumătrie practicată de vechile partide. USR este locul unde promovarea oamenilor noi în politică şi democraţia internă nu sunt vorbe goale. Partidele vechi refuză să înţeleagă că vremea baronilor locali a trecut, refuză să se modernizeze, refuză să renunţe la combinaţii şi insistă să rotească aceleaşi feţe pe aceleaşi funcţii.

Acum însă există alternativa USR-Plus. M-am înscris în USR şi sunt pregătit să contribui la schimbarea pe care ne-o dorim fiecare dintre noi”, a mai spus Dinu Zară.

La doar 35 de ani, el s-ar putea dovedi a fi cel mai tânăr candidat la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Suceava, în urma unei competiţii interne, în partid, la care l-a avut drept contracandidat pe deputatul USR de diaspora, Daniel Popescu.

Un alt exemplu de jurnalist care face trecerea de la presă la politică este cel al lui Sandrinio Neagu, care a înfiinţat un nou partid, regional – Uniunea pentru Bucovina, iar surprize în această privinţă pot să mai apară.