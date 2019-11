Marţi, 19 Noiembrie 2019 (11:57:34)

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) a obţinut mai multe medalii de aur şi o medalie de argint pentru invenţiile prezentate în cadrul celei de-a 44-a ediţii a Salonului Internaţional de Inventică „Inova Budi Uzor”, desfăşurat în perioada 13-16 noiembrie 2019, în Zagreb, Croaţia.

Acest salon de inventică este organizat în fiecare an şi adună peste 500 de invenţii din mai multe ţări: Canada, Taiwan, Polonia, Malaysia, Thailanda, Macedonia, Coreea de Sud.

Delegaţia României a fost reprezentată de Universitatea din Suceava, Forumul Inventatorilor Români, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi Universitatea Politehnica Bucureşti.

Premiile Universităţii Suceava

Potrivit USV, la fiecare ediţie, juriul internaţional oferă premii speciale pentru cele mai deosebite invenţii prezentate sub formă de prototip/model experimental. În acest an, invenţia cu numele „Vibromotor” a obţinut medalia de aur şi cupa „Best engineering invention”, avându-i ca autori pe universitarii Ilie Niţan, Laurenţiu Dan Milici, Mihaela Poienar, Constantin Ungureanu, Elena Daniela Olariu, Elena Popinciuc, Dumitru Cernuşcă, Radu Dumitru Pentiuc.

Această distincţie a fost susţinută şi de WIIPA - Word Invention Intellectual Property Associations prin acordarea medaliei de aur aceluiaşi grup de autori. Universitatea Politehnica Bucureşti, prezentă la această ediţie a INOVA Budi-Uzor 2019, a oferit medalia de aur pentru aceeaşi invenţie, „Vibromotor”.

Celelalte premii oferite de organizatorii salonului sunt prezentate în cele ce urmează: Medalia de aur pentru „Flood protection system in buildings” (Mihai Cenuşă, Laurenţiu Dan Milici, Mihaela Poienar, Eusebiu Vasile Toader, Pavel Atănăsoae, Cezar Dumitru Popa, Alexei Pianîh, Anna Sabadaş), Medalia de argint pentru „System and method for measuring and connecting single-phase electric energy consumers” (Mihai Cenuşă, Laurenţiu Dan Milici, Adrian Romanescu, Ovidiu Ţanţa, Ilie Niţan, Mihaela Poienar, Pavel Atănăsoae, Cristina Prodan, Ciprian Afanasov, Valentin Vlad), Medalia de aur pentru „Prototype for a 3D-Desktop using a holographic interface for Accessing Digital Content in Augmented Reality” (Cristian Pamparău) şi Medalia de aur pentru „Clutch based thermocouple” (Dumitru Cernuşcă, Laurenţiu Dan Milici, Ilie Niţan, Mihaela Poienar, Sergiu Paţa, Mihai Cenuşă, Bogdan Breabăn, Cezar-Dumitru Popa).